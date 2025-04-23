Может ли ChatGPT заменить психотерапевта? Мнение эксперта

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы обратиться к терапевту, созданному с помощью искусственного интеллекта, доступному круглосуточно?

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Оказывается, такие платформы уже существуют. Этот феномен уже набрал популярность в США. Но какие риски связаны с таким решением? И почему некоторые люди предпочитают искусственный интеллект настоящему психотерапевту? Об этом рассказал Давид Лаццари, президент Национального совета Орденов психологов.

По словам Давида Лаццари многие сегодня предпочитают ChatGPT психотерапевту. Это чат-бот, разработанный OpenAI, который использует машинное обучение и искусственный интеллект для общения с пользователями. Существуют даже платформы, которые позволяют создать "персонализированного психотерапевта", доступного в любое время дня и ночи, всего при помощи одного клика.

С ростом доступности и популярности искусственного интеллекта возникает вопрос: может ли психотерапия быть заменена алгоритмом?

"Невозможно, чтобы искусственный интеллект полностью заменил человеческий. Человеческий разум включает в себя не только логику и когницию, но и переживания, эмоции, чувства, невербальный язык. Эти аспекты, как показал Даниэль Големан в своей книге "Эмоциональный интеллект", взаимосвязаны", — пояснил Лаццари.

Он подчеркнул, что психотерапия — это не просто консультация, а процесс, в котором важны не только слова, но и молчание.

AI может интегрировать различные виды психологической помощи, такие как ориентация, консультирование, психообразование и профилактика. Он также может использоваться в рамках терапии, но под контролем человека-терапевта, не исключая межличностное общение.

Почему же некоторые люди выбирают ChatGPT вместо настоящего терапевта? В большинстве случаев причиной является экономический фактор. Те, кто не может позволить себе терапевта, остаются без помощи, что усугубляет их проблемы.

Другой причиной выбора является удобство и анонимность.

"Я задаю вопрос алгоритму, который не знает, кто я, и это дает мне ощущение, что я получаю психологическую помощь, хотя на самом деле это не так", — объяснил Лаццари.

Есть ли риск, что искусственный интеллект может заменить живого терапевта? Лаццари считает, что это возможно в будущем, поскольку технологии развиваются быстро. Однако важно понимать, что искусственный интеллект — это машина, которая просто генерирует ответы. Реальная терапия требует гораздо больше: настоящий психолог может помочь, утешить, но также и поставить перед сложными вопросами, начать настоящий процесс трансформации, передает ilfattoquotidiano

Уточнения

Психотерапи́я (от др.-греч. ψυχή «душа, дух» + θερᾰπεία «уход, лечение») — основной метод психологической коррекции, осуществляемый психотерапевтом, в общем виде представляющий собой набор техник и методик, применяемых психотерапевтом для проведения изменений психоэмоционального состояния человека, его поведения и коммуникативных паттернов, улучшения его самочувствия и улучшения способности к адаптации в социуме.

