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От танцев до полумарафонов: как роботы захватывают Китай

1:26
Наука

В Китае  роботы активно меняют повседневную жизнь.

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Например, в Шэньчжэне многие люди заказывают еду через платформу Meituan, где дроны доставляют товары прямо в парки и на улицы, зависая в воздухе и аккуратно опуская коробки с едой без участия человека. Доставка осуществляется быстро, хотя немного остывает из-за времени полёта.

Дроны — лишь часть масштабной индустрии робототехники, которую Китай намерен развивать в этом году, особенно на фоне торговых конфликтов, демографических проблем и необходимости конкурировать с США. Лидеры считают искусственный интеллект ключом к укреплению военной и экономической мощи, а также источником национальной гордости.

Китайское правительство активно инвестирует: в Гуандуне выделено 60 миллионов юаней на развитие инновационных центров, а развитие сектора дронов, по прогнозам, через десять лет достигнет стоимости 3,5 триллионов юаней.

В стране популярны не только дроны, но и роботы-гуманоиды. Например, на Весеннем фестивале показали танец роботов, а в Пекине прошла первая в мире гонка полумарафона между людьми и роботами-гуманоидами, что демонстрирует амбициозные планы Китая по внедрению ИИ и робототехники в городскую жизнь, передает The Guardian.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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