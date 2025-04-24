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Эволюция не останавливается: доказательство прямо у нас под ногами

2:49
Наука

Оказывается, законы эволюции работают не только в биологии. Все сложные системы — от минералов до галактик — подчиняются тем же принципам, что и живые организмы. Так считает группа американских исследователей, предложившая новый фундаментальный закон природы.

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Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Они назвали его "законом усиливающейся функциональной информации", и он может изменить наше представление о Вселенной.

Дарвин был прав… но не до конца

Чарльз Дарвин открыл естественный отбор — механизм, благодаря которому выживают наиболее приспособленные виды. Но, как утверждают авторы исследования, он лишь описал частный случай. Эволюция — универсальный процесс, охватывающий всё: от биологических форм до неорганической материи.

Главный критерий эволюционного отбора, по мнению учёных, — не просто выживание. Главное — насколько эффективно изменившаяся система выполняет свои функции.

Три кита эволюции: стабильность, энергия, новизна

Исследователи выделяют три основные функции, определяющие, какие системы "прошли отбор":

  • Стабильность. Нестабильные формы — будь то молекулы или звезды — разрушаются. Выживают только устойчивые комбинации.
  • Энергия. Системы, имеющие постоянный источник энергии, обречены на продолжение существования. Пример — фотосинтез, позволивший жизни выйти на новый уровень.
  • Новизна. Способность порождать новые структуры и связи — ключ к дальнейшему развитию. Именно она делает возможной мутацию, инновацию и прогресс.

Камни тоже эволюционируют

Примеров в природе масса. Одноклеточные научились использовать солнечную энергию — так появился фотосинтез. Клетки начали кооперироваться — возникли многоклеточные организмы. Даже минералы эволюционируют: на заре Солнечной системы их было около 20, а теперь на Земле — почти 6000 видов. Всё благодаря взаимодействию сложных физических, химических и биологических процессов.

Вселенная не стоит на месте

"Вселенная постоянно генерирует новые комбинации атомов, молекул, клеток и так далее. Эти комбинации стабильны, но могут порождать всё новые и новые сочетания, то есть эволюция продолжается. Жизнь — это самый явный пример работы эволюции, но на самом деле эволюция везде", — говорит астробиолог Майкл Вонг.

Эта идея даёт новый взгляд на устройство мира. Всё во Вселенной — от звезды до живого существа — развивается по одним и тем же законам. Мы часть этой нескончаемой эволюции.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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