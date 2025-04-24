Секрет рисунков в Каповой пещере раскрыт — и это не охота

Тысячелетиями они смотрели на нас с холодных стен — загадочные символы, трапеции, силуэты животных. Кто оставил их? И зачем? Ответ, наконец, найден. И он переворачивает наше представление о жизни древних людей.
На одном из рисунков раньше видели "Большую лошадь". Сегодня исследователи уверены: она вовсе не большая, а беременная. Об этом свидетельствуют формы тела животного и контекст, в котором сделан рисунок.
А рядом — сотни других изображений: верблюды, бизоны, рыбы, загадочные знаки и даже антропоморфные фигуры. Всего их обнаружено около двух сотен. Возраст некоторых достигает 36 тысяч лет.
Особый интерес у антропологов вызвали знаки, особенно трапециевидные. Их оказалось больше всего. А один символ особенно выделялся — "Y".
Как выяснили учёные, если беременность у женщины или животного завершалась успешно, на стене оставляли знак "Y". Неудачная — означалась перевёрнутым символом. Так выглядел своего рода дневник, точнее — календарь беременности.
Доцент Уфимского университета Айрат Багаутдинов предположил: автором изображений могла быть женщина. На это указывали как эмоциональная насыщенность рисунков, так и их тематика — культ материнства, цикл жизни.
Кроме того, древние люди владели абстрактным мышлением, умели считать, вели лунные календари, изучали поведение животных и планировали охоту.
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