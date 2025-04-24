Секрет рисунков в Каповой пещере раскрыт — и это не охота

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Тысячелетиями они смотрели на нас с холодных стен — загадочные символы, трапеции, силуэты животных. Кто оставил их? И зачем? Ответ, наконец, найден. И он переворачивает наше представление о жизни древних людей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by SaganZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каповая пещера

Не просто лошади: кто на самом деле изображён на стенах?

На одном из рисунков раньше видели "Большую лошадь". Сегодня исследователи уверены: она вовсе не большая, а беременная. Об этом свидетельствуют формы тела животного и контекст, в котором сделан рисунок.

А рядом — сотни других изображений: верблюды, бизоны, рыбы, загадочные знаки и даже антропоморфные фигуры. Всего их обнаружено около двух сотен. Возраст некоторых достигает 36 тысяч лет.

Подпись к жизни: что значит символ "Y" на стенах пещеры

Особый интерес у антропологов вызвали знаки, особенно трапециевидные. Их оказалось больше всего. А один символ особенно выделялся — "Y".

Как выяснили учёные, если беременность у женщины или животного завершалась успешно, на стене оставляли знак "Y". Неудачная — означалась перевёрнутым символом. Так выглядел своего рода дневник, точнее — календарь беременности.

Автор рисунков — женщина

Доцент Уфимского университета Айрат Багаутдинов предположил: автором изображений могла быть женщина. На это указывали как эмоциональная насыщенность рисунков, так и их тематика — культ материнства, цикл жизни.

Кроме того, древние люди владели абстрактным мышлением, умели считать, вели лунные календари, изучали поведение животных и планировали охоту.

Каповая пещера: главное палеолитическое святилище России

Каповая пещера (Шульган-Таш) в Башкортостане — единственный бесспорный памятник палеолитического искусства в России. Впервые её описал ещё в 1760 году Пётр Рычков. С тех пор находки в пещере вызывают трепет даже у бывалых учёных.

Мастера, оставившие свои знаки на камне, владели разными техниками — графикой, гравюрой, барельефом. Их искусство стало немым, но красноречивым свидетельством глубокой внутренней жизни первобытных людей.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

