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Рекорды в космосе: 70-летний астронавт завершил космическую миссию на день рождения

2:52
Наука

Утром 20 апреля астронавт NASA Дон Пэттит приземлился недалеко от города Жезказган в Казахстане вместе с российскими членами экипажа Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Пэттит, которому исполнилось 70 лет, завершил свою семимесячную миссию на Международной космической станции (МКС) в день своего рождения.

После прохождения стандартной медпроверки NASA астронавт вскоре отправился на борту самолета в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (США).

За свою карьеру длиной в 29 лет Пэттит провел в космосе более 18 месяцев и является старейшим астронавтом NASA на данный момент. Однако рекорд по званию "самого старого человека, побывавшего в орбите", по-прежнему принадлежит Джону Гленну, который в 1998 году, будучи 77-летним, отправился в девятидневную миссию на борту шаттла Discovery.

Дональд Пэттит родился 20 апреля 1955 года в Сильвертоне и имеет долгую карьеру в космосе. В своей первой долгосрочной миссии в 2002–2003 годах он участвовал в экспедиции 6, добрался до МКС на шаттле STS-113 и вернулся на Землю на российском корабле "Союз" ТМА-1.

В 2008 году он снова отправился в космос в составе миссии STS-126, а в 2011 году участвовал в экспедиции 30/31 на борту "Союз ТМА-03М". Его последняя миссия началась 11 сентября 2024 года, когда он вылетел на "Союзе MS-26", чтобы присоединиться к экипажу экспедиции 72.

Как сообщает NASA на официальной странице, Пэттит провел "более 370 дней в космосе и более 13 часов на выходах в открытый космос".

"Во время своего пребывания на борту Пэттит проводил исследования, направленные на улучшение технологий 3D-печати металлических объектов в космосе, развитие методов очистки воды, изучение роста растений в различных условиях водоснабжения и исследование поведения огня в микрогравитации. Все эти исследования будут способствовать будущим космическим миссиям", — объяснили в NASA.

Пэттит также использовал свое время на станции для проведения уникальных экспериментов и делал завораживающие фотографии, которые привлекли внимание общественности. Для съемки горизонта Земли и Млечного пути на заднем плане он использовал камеру с низкой яркостью и длительной выдержкой, передает fanpage.

Уточнения

Миссия (от лат. missio — отправление, посылка) — общее название исследовательской операции.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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