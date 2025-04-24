Был континент — стал архипелаг: невероятная история Арголенда

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Наука — это настоящий детектив, где улики могут храниться миллионы лет. Именно такая история случилась с Арголендом — континентом-призраком, следы которого геологи искали десятилетиями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Matt Affolter (QFL247) (talk) (Transferred by Citypeek/Original uploaded by Matt Affolter (QFL247), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Экспедиция

Как всё началось: "дырка" в карте мира

Много лет назад геологи заметили странность: у западного побережья Австралии зияла огромная впадина, которую назвали абиссальной равниной Арго. Это было как пустое место на карте — намёк на то, что когда-то там была суша.

Куда делся Арголенд

Учёные давно подозревали, что от Австралии откололся большой кусок суши и ушёл на север. Но куда он делся дальше — оставалось загадкой. Если Африка и Южная Америка идеально "встают" друг к другу, как части пазла, то с Арголендом всё было иначе.

Он не просто уплыл — он раскололся

Недавнее исследование Утрехтского университета показало: около 215 миллионов лет назад Арголенд распался на множество частей. Именно поэтому его теперь называют не континентом, а Аргипелагом — от слов "Арго" и "архипелаг".

Удивительное родство с другим исчезнувшим континентом

Эта история напоминает судьбу Большой Адрии — континента, который ушёл в земную мантию, а его "остатки" стали Альпами, Апеннинами и Балканами. Только Арголенд не стал горами. Значит, он должен был скрыться где-то ещё.

Следы Арголенда нашли в Юго-Восточной Азии

Чтобы выяснить местоположение древних островов, учёные исследовали возраст пород на Суматре, Тиморе, Сулавеси, Борнео и Андаманах. И тут всё сошлось: именно под этими островами и прячутся осколки Аргипелага — под джунглями Юго-Восточной Азии.

Как выглядело путешествие исчезнувшего континента?

Чтобы наглядно показать путь Арголенда, они смонтировали короткое видео. На нём показано, как двигались острова сначала в обратном порядке, а потом — так, как это происходило в доисторические времена.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens - объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

