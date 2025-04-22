Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Много миллиардов лет назад, в самом начале формирования Солнечной системы, зарождающийся мир вращался вокруг Солнца.

Фото: Wikimedia Commons by Marina Brozović, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид Бенну

В какой-то момент он столкнулся с другим небесным телом и распался на части.

Один из этих обломков стал астероидом Бенну, минеральные образцы с которого недавно были доставлены на Землю американским космическим аппаратом OSIRIS-REx. Анализ показал: в породах Бенну содержится огромное количество сложных химических соединений, играющих ключевую роль в формировании жизни.

"Некоторые находки просто ошеломили нас. Такое разнообразие молекул и минералов мы не видели ни в одном другом внеземном образце", — рассказала профессор Сара Рассел, космический минералог из Лондонского Музея естественной истории и одна из авторов масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature.

Результаты этой и других миссий станут центральной частью выставки "Космос: может ли жизнь существовать за пределами Земли?", которая откроется 16 мая в Музее естественной истории. Как отмечает Рассел, это отличная возможность для широкой публики узнать о последних открытиях в поиске внеземной жизни.

Ключевые химические элементы, необходимые для жизни, и ранее находили в метеоритах, материалы с Бенну оказались особенно богаты ими. По словам Рассел, на материнском небесном теле Бенну, скорее всего, существовали подземные солёные озёра, и при их высыхании оставались солевые отложения, аналогичные тем, что можно найти в высохших озёрах на Земле.

Более того, в образцах были обнаружены фосфаты, аммиак, более десятка аминокислот, используемых организмами на Земле, а также все пять нуклеиновых оснований, из которых строятся молекулы РНК и ДНК.

"Это дает весомое основание полагать, что подобные астероиды могли упасть на Землю и привнести строительные блоки жизни", — добавляет Рассел.

Ученые не считают, что жизнь зародилась на самом Бенну, но и не исключают, что аналогичные астероиды могли послужить "семенами" жизни и на других планетах. В условиях стабильного и теплого климата Земли это в итоге привело к появлению первых живых организмов более 3,7 миллиарда лет назад.

А вот была ли жизнь на других потенциально пригодных мирах, таких как Марс или спутники Юпитера и Сатурна (включая Европу, Ганимед, Титан и Энцелад), пока остаётся вопросом. Эти объекты сейчас активно изучаются с помощью космических миссий. Две из них уже направляются к ледяным лунам Юпитера, под поверхностью которых скрываются океаны, пишет The Guardian.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

