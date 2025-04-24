Что скрывает Антарктида подо льдом: ученые нашли забытый мир

Что скрывает Антарктида подо льдом, который не тает уже миллионы лет? Географы нашли способ "заглянуть" сквозь два километра ледяного панциря и увидели удивительное — древний речной ландшафт, словно законсервированный момент истории.
Исследование, как ученые под руководством профессора Стюарта Джеймисона из Даремского университета в Великобритании с помощью спутниковой съемки восстановили рельеф Восточной Антарктиды. То, что они увидели, Джеймисон назвал "призраком ландшафта" — сложной сетью рек и гор, замершей во времени.
Этот древний ландшафт, разделенный глубокими впадинами, мог появиться еще до того, как Антарктида стала ледяной пустыней. Вероятно, он сформировался во времена существования суперконтинента Гондвана, а затем был разорван тектоническими процессами, когда Гондвана начала распадаться — примерно 145-66 миллионов лет назад.
Сотни миллионов лет назад горные хребты возвышались над землей, а речные потоки размывали породы и стремились к океану. Сегодня высота этих хребтов — около 800 метров. Всё это — под ледяной "шапкой", скрывающей рельеф, как будто под стеклом.
Однако есть и сомнения. Под толстым ледником Антарктиды давление так велико, что лёд у основания начинает плавиться, образуя водяную прослойку. Это позволяет леднику медленно двигаться, разрушая под собой породы и искажая рельеф.
Но, как предполагают исследователи, над найденным участком толщина льда меньше обычной, что может означать: лёд прочно примерз к земле, и поверхность не подвергалась значительной эрозии.
Тем не менее, ледниковый щит Восточной Антарктиды стал стабильным только около 14 миллионов лет назад. До этого были периоды потеплений, когда часть льда могла исчезать, и только дальнейшие исследования покажут, насколько хорошо сохранился древний ландшафт.
Релье́ф (фр. relief, от лат. relevo "поднимаю") — что-либо выпуклое, возвышенное на плоскости, форма, очертания поверхности (территории), совокупность неровностей твёрдой земной поверхности (например, земной коры) и иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.
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