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Что скрывает Антарктида подо льдом: ученые нашли забытый мир

2:08
Наука

Что скрывает Антарктида подо льдом, который не тает уже миллионы лет? Географы нашли способ "заглянуть" сквозь два километра ледяного панциря и увидели удивительное — древний речной ландшафт, словно законсервированный момент истории.

Антарктида
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jonatan Pie r3dmax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида

Исследование, как ученые под руководством профессора Стюарта Джеймисона из Даремского университета в Великобритании с помощью спутниковой съемки восстановили рельеф Восточной Антарктиды. То, что они увидели, Джеймисон назвал "призраком ландшафта" — сложной сетью рек и гор, замершей во времени.

Реликт из эпохи Гондваны

Этот древний ландшафт, разделенный глубокими впадинами, мог появиться еще до того, как Антарктида стала ледяной пустыней. Вероятно, он сформировался во времена существования суперконтинента Гондвана, а затем был разорван тектоническими процессами, когда Гондвана начала распадаться — примерно 145-66 миллионов лет назад.

Сотни миллионов лет назад горные хребты возвышались над землей, а речные потоки размывали породы и стремились к океану. Сегодня высота этих хребтов — около 800 метров. Всё это — под ледяной "шапкой", скрывающей рельеф, как будто под стеклом.

Сохранился ли ландшафт

Однако есть и сомнения. Под толстым ледником Антарктиды давление так велико, что лёд у основания начинает плавиться, образуя водяную прослойку. Это позволяет леднику медленно двигаться, разрушая под собой породы и искажая рельеф.

Но, как предполагают исследователи, над найденным участком толщина льда меньше обычной, что может означать: лёд прочно примерз к земле, и поверхность не подвергалась значительной эрозии.

Тем не менее, ледниковый щит Восточной Антарктиды стал стабильным только около 14 миллионов лет назад. До этого были периоды потеплений, когда часть льда могла исчезать, и только дальнейшие исследования покажут, насколько хорошо сохранился древний ландшафт.

Уточнения

Релье́ф (фр. relief, от лат. relevo "поднимаю") — что-либо выпуклое, возвышенное на плоскости, форма, очертания поверхности (территории), совокупность неровностей твёрдой земной поверхности (например, земной коры) и иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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