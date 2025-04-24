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Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным

Наука

До недавнего времени его считали пришельцем из космоса. Уникальный минерал гроховскиит впервые обнаружили в метеорите, упавшем в Бурятии, и назвали в честь российского учёного Виктора Гроховского. И вот — неожиданная находка: этот же минерал был найден… в земной породе, в пустыне Негев в Израиле.

минерал
Фото: https://commons.wikimedia.org by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
минерал

Как камень "всплыл" на поверхность

Взрывная брекчия — так называется горная смесь, в которой и прятался гроховскиит. По сути, это обломки камней, спечённые вместе после мощного подземного взрыва. Геологи из Польши и Израиля в 2019–2021 годах собирали образцы пород вдоль трассы Арад — Мертвое море. В одной из формаций, Хатрурим, им попалась необычная порода.

Эксплозивная брекчия — следствие глубинных процессов: магма и газы, стремясь к поверхности, вызывают перегрев породы и взрывы. В итоге из недр земли выбрасываются смеси минералов, соединённые чем-то вроде природного цемента.

"Космический" гость в земной оболочке

"Дисульфиды хрома, известные из метеоритов, такие как гроховскиит (CuCrS₂), впервые были обнаружены в земной породе — в необычной фосфидсодержащей брекчии, собранной на пирометаморфическом комплексе Хатрурим в пустыне Негев, Израиль", — говорится в исследовании.

До этого гроховскиит находили только в метеоритах — например, в Уаките, упавшем в Бурятии, и в метеорите из Австралии. После лабораторного синтеза минерала учёные подтвердили его космическое происхождение и полезные свойства.

Почему это важно

Формация Хатрурим уникальна: здесь породы меняются под воздействием экстремального жара. Вдоль крупного разлома, проходящего через Израиль и Иорданию, встречаются обожжённые и перекристаллизованные слои.

По мнению учёных, именно сочетание этих факторов — тепло, тектоническая активность, метановые ловушки и наличие битума — позволило редкому минералу появиться здесь.

Гроховскиит интересен не только с точки зрения геологии. Как отметил сам Виктор Гроховский, дихалькогениды вроде него обладают перспективными свойствами для электроники: хорошей термоэлектрической эффективностью и ионной проводимостью.

Уточнения

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale - "руда") — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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