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Что ощущает человек перед смертью — подробности, которые вас удивят

1:44
Наука

Смерть — это не страшный крик или резкий финал, как показывают в кино. Всё происходит гораздо тише, почти незаметно. Страх перед ней заложен в нас на уровне инстинкта: она непознаваема, ведь мы не можем испытать её и остаться в живых, чтобы рассказать об этом.

Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы
Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

"Как будто батарейка садится"

Доктор Кэтрин Мэнникс, 30 лет проработавшая в паллиативной помощи, наблюдала десятки умирающих людей. По её словам, смерть больше похожа на медленное отключение старого телефона, у которого садится батарея. Тело перестаёт выполнять свои функции — не потому, что человек не ест, а наоборот: он не ест, потому что организм уже умирает.

Пациент всё больше спит, тратит минимальное количество энергии, перестаёт открывать глаза. И чем ближе конец, тем менее различима для него граница между сном и явью.

Блаженное неведение

В этом состоянии человек теряет ощущение реальности. Он уже не осознаёт происходящего, но и не страдает. Это состояние Мэнникс называет "ничегонезнанием" — и оно похоже на мягкий, спокойный уход, а не на борьбу.

За несколько минут до смерти дыхание становится прерывистым, появляются хрипы. Это не боль, а скорее результат того, что мозг больше не может контролировать дыхание. Всё заканчивается последним глубоким вдохом. В этот момент исчезает сознание, замирает сердце — и всё вокруг останавливается.

Однако, как подчеркивает врач, это не резкий обрыв. Органы замедляются поэтапно. Но даже этих изменений достаточно, чтобы признать: человека больше нет.

Уточнения

Батаре́я (фр. batterie, от battre "бить") — соединение нескольких однотипных приборов, устройств в единую систему или установку для эффективного совместного действия.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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