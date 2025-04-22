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Кусок исчезнувшей планеты упал в Африке — учёные в шоке

2:00
Наука

В пустыне Алжира нашли не просто метеорит, а кусок неизвестной планеты, которая, возможно, давно перестала существовать. NWA 15915 — так назвали космический обломок весом почти 3 кг. Его химический состав не похож ни на один из известных метеоритов и, судя по всему, он прилетел с меркурианоподобной планеты-призрака, которой больше нет.

Метеорит
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Почему этот метеорит уникален

Большинство метеоритов на Земле — гости с Луны, Марса или крупных астероидов. Но около 0,2% — из неизвестных мест. NWA 15915 — как раз из таких. Анализ показал: он состоит в основном из авгита и энстатита, минералов, формирующихся при крайне низком содержании кислорода. Такое возможно только на планетах, подобных Меркурию, но не на Луне или Марсе.

Кроме того, метеорит содержит магнитные и металлосодержащие соединения, которые указывают на медленное охлаждение — признак крупных тел, а не мелких астероидов. Всё это наводит на мысль: метеорит когда-то был частью крупной планеты, разрушенной на заре Солнечной системы.

А он не один такой

Учёные уже нашли ещё один похожий метеорит — Ксар Гилан 022 в Тунисе. Он отличается по магнитным свойствам, но имеет схожую природу. Это может означать, что у нас на Земле уже два "гостя" из разных, но близких по происхождению исчезнувших миров.

Метеориты как послания из далёкого прошлого

Это открытие добавляет деталей в мозаику ранней истории Солнечной системы. Ранее другие команды учёных находили даже досолнечные зерна в антарктических метеоритах — частицы, появившиеся до рождения Солнца. Теперь же у нас есть обломок потерянной планеты, существовавшей миллионы лет назад и исчезнувшей без следа.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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