Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

На расстоянии 900 световых лет от Земли найдена экзопланета, будто сошедшая со страниц научной фантастики. WASP-121 b — это не просто горячий газовый гигант, а настоящий "погодный кошмар", где железо испаряется на солнце, а потом проливается дождём на ночь.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Космос

Открытие сделала команда астрономов с помощью обсерватории Very Large Telescope (VLT) в чилийской пустыне Атакама. Результаты исследования были опубликованы Live Science.

Планета с двух лиц

WASP-121 b находится настолько близко к своей звезде, что год там длится всего 30 земных часов. Она всегда повёрнута к светилу одной стороной — и разница температур между дневной и ночной частью чудовищна. На раскалённой стороне железо и другие металлы испаряются, а на тёмной — выпадают жидкими дождями.

Ураганы, которых Земля не знала

Атмосфера экзопланеты вызывает трепет даже у специалистов. По словам Джулии Виктории Зайдель из Обсерватории Ниццы, погодные процессы на WASP-121 b не имеют аналогов в нашей Солнечной системе. Местные ветра в несколько раз мощнее самых разрушительных земных ураганов. Один поток гонит пары по экватору, а другой — переносит их с дневной стороны на ночную.

И это ещё не всё: натриевое облако от экзолуны

Пока учёные анализировали WASP-121 b, их коллеги завершили многолетнее исследование другой необычной системы — WASP-49 b, находящейся на расстоянии 635 световых лет. Там, по последним данным, обнаружено огромное облако натрия, которое, как выяснилось, создаётся вулканической экзолуной.

Ранее источником натрия считалась сама экзопланета, но выбросы достигают 100 тысяч кг в секунду — это в разы больше, чем могут обеспечить планета и её звезда. Единственное разумное объяснение — "адская" спутница, которую пока нельзя увидеть напрямую.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].



