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На краю Вселенной нашли кислород — и теперь учёные не спят

1:53
Наука

Кислород — это не только воздух для жизни, но и маркер зрелости космоса. Именно он неожиданно был обнаружен в самой далёкой из известных галактик JADES-GS-z14-0, существовавшей, когда Вселенной было всего 2% от нынешнего возраста. Ученые теперь ломают голову: как она успела так быстро повзрослеть?

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Что нашли и почему это шок

Галактика JADES-GS-z14-0 светила в нашу сторону 13,4 миллиарда лет. Это значит, что мы видим её такой, какой она была, когда Вселенная только просыпалась — ей было меньше 300 миллионов лет.

Но вместо молодой, почти "пустой" галактики, астрономы увидели объект, в котором уже есть кислород — тяжёлый элемент, который появляется позже, в недрах звёзд. В норме такие элементы образуются миллиарды лет спустя. А тут — целый коктейль из зрелых химических компонентов. "Это всё равно что увидеть подростка на месте новорожденного", — сравнивают учёные.

Как это возможно

С помощью радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне учёные зафиксировали, что в галактике содержится в 10 раз больше тяжёлых элементов, чем предполагалось. Это меняет саму логику формирования звёздных систем. Оказывается, уже на раннем этапе во Вселенной могли существовать объекты, по химии не уступающие современным.

А чёрные дыры в это время объедались

Ранее с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" была обнаружена гигантская чёрная дыра, "заснувшая" после активного роста. Она сформировалась всего через 800 млн лет после Большого взрыва и весит в 400 миллионов раз больше Солнца. Это противоречит всем прежним моделям.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "ойкумена", "обитаемое, освоенное людьми пространство" — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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