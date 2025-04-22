Ранний подъём того стоит: 24 апреля в небе появится Утренняя звезда

Если вы рано встаёте, не пропустите 24 апреля: Венера достигнет своего максимального утреннего блеска и засияет на небосклоне с величиной -4,4 — это в 15 раз ярче Сириуса, самой яркой звезды ночного неба. Следующего такого момента придётся ждать аж до сентября 2026 года.

Фото: Freepik by pikisuperstar Планеты солнечной системы

От "Вечерней" к "Утренней"

С конца марта Венера появилась на востоке до рассвета и теперь её называют "Утренней звездой". Ещё недавно она была "Вечерней" — виднелась на западе после заката. Перемещение связано с её орбитой: Венера делает оборот вокруг Солнца за 225 дней, а Земля — за 365. Поэтому планета то приближается к нам, то удаляется.

Почему она так ярка

Чем ближе Венера к Земле, тем крупнее она кажется и ярче светит. Интересный факт: как и Луна, Венера имеет фазы. На пике своего блеска — 24 апреля — она предстанет в виде тонкого полумесяца, освещённого всего на 23%. К 24 мая освещённость возрастёт до 45%.

Улыбающееся небо

В течение всего апреля рядом с Венерой можно наблюдать Сатурн. А 25 апреля к ним присоединится и молодой месяц, освещённый на 8%. Такая конфигурация может напомнить улыбающееся лицо в небе — редкая космическая улыбка.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

