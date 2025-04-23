Лунный мусор: скрытая проблема, которую никто не ожидал обнаружить

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1:47
Наука

Пятьдесят лет назад, во времена миссий "Аполлон", астронавты оставляли на Луне не только флаг и отпечатки своих ботинок, но и то, о чём не принято говорить вслух — мешки с человеческими отходами. Чтобы освободить место для образцов горных пород, они сбрасывали ненужный балласт: оборудование, упаковки и, да, более 90 мешков с экскрементами.

Полнолуние
Фото: flickr.com by halfrain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Полнолуние

Теперь НАСА планирует вернуться — не только для новых исследований, но и чтобы очистить лунную поверхность от следов прошлых экспедиций. В рамках инициативы LunaRecycle Challenge, агентство ищет креативные и технологичные способы утилизации этих отходов. Победителей ждут щедрые призы — до 2,7 миллиона евро.

Но дело не только в прошлом. Очистка Луны — это лишь часть более масштабной задачи: создание эффективной системы переработки мусора для будущих лунных баз. НАСА готовится к долгосрочному присутствию на спутнике Земли, и утилизация — ключ к устойчивому обитанию.

Одним из направлений конкурса станет Digital Twin Track — создание цифровых моделей решений по переработке, которые будут запущены в ближайшие недели. Идеи, предложенные в рамках конкурса, должны быть применимы не только в условиях Луны, но и на Земле — особенно в удалённых регионах и в условиях ограниченных ресурсов.

Кроме того, учёные отмечают, что лунная пыль имеет необычный запах, напоминающий порох. Представьте, каково это — открыть старый мешок спустя полвека… Поэтому проблема стоит не только в этическом или экологическом поле, но и в вопросах гигиены и безопасности будущих миссий.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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