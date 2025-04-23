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Правительство и нейросеть: ОАЭ доверили искусственному интеллекту свои законы

2:42
Наука

В Объединённых Арабских Эмиратах стартует одна из самых дерзких правовых реформ в мире: теперь за написание и редактирование законов частично возьмётся искусственный интеллект. Инициатива, получившая название "законодательство с поддержкой ИИ", обещает не только повысить эффективность, но и сделать сам процесс обновления норм более точным и своевременным.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

Как это будет работать

Правительство планирует создать масштабную базу данных, включающую все федеральные и местные законы, судебные решения и административные документы.

Алгоритмы на основе ИИ будут анализировать эту информацию, выявлять пробелы в нормативных актах и даже предлагать превентивные правки — ещё до того, как они станут необходимы.

"Эта новая законодательная система, с поддержкой искусственного интеллекта, превратит его, каким образом законы, что делает процесс более быстрым и более точным", — заявил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент страны и правитель Дубая.

По его словам, ИИ сможет ускорить законодательный процесс до 70%. Для реализации инициативы уже создан специальный орган — Regulatory Intelligence Office, который будет координировать работу системы.

Но всё ли так идеально?

Несмотря на масштаб идеи, эксперты предупреждают о возможных рисках. Среди них — искажения в данных, унаследованные от обучающих моделей, а также невозможность ИИ учитывать человеческий контекст и нюансы правоприменения.

"У ИИ по-прежнему отображает проблемы надежности и точности", — отметил Винсент Штрауб из Оксфордского университета.

По его словам, без жёсткого контроля и прозрачных рамок искусственный интеллект может предлагать решения, которые не учитывают реальность жизни общества.

Почему это важно

Особое внимание привлекает тот факт, что система будет не только адаптировать существующие законы, но и предсказывать, какие изменения могут понадобиться в будущем. Это делает проект самым радикальным в сфере государственного управления с применением ИИ.

Неудивительно, что инициативу активно поддерживает инвестиционный фонд MGX, вложивший в AI-инфраструктуру уже $30 миллиардов. Представитель фонда вошёл в состав совета, курирующего реализацию проекта.

Впервые в истории страны (а возможно, и мира) правовая система делает ставку на ИИ как на соавтора законов. Останется ли за человеком последнее слово — пока неясно.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Государство возглавляется президентом Объединённых Арабских Эмиратов, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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