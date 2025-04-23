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Янтарный артефакт: находка в Доминикане перевернула представление об эволюции насекомых

2:23
Наука

Он меньше половины современного муравья, спрятан в янтаре на 16 миллионов лет и умеет идеально сливаться с землёй. Удивительная находка из Доминиканской Республики проливает свет на исчезнувший вид насекомых и помогает понять, почему одни существа исчезают, а другие выживают веками.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Сокровище в янтаре

На побережье Карибского моря в янтаре был найден древний представитель редкого рода муравьёв Basiceros, известного своими выдающимися способностями к камуфляжу.

Этот вид, получивший имя Basiceros enana, оказался почти вдвое меньше своих современных потомков — всего 5,13 мм в длину.

"Почти удвоились в размерах за 20 миллионов лет, раньше считалось, что муравьи становились мельче со временем. Теперь мы видим обратную картину", — удивляется автор открытия, докторант Жан Пьер Фиорентино из Бардена Лаборатории Института Технологии Нью-Джерси (NJIT).

Муравей, покрытый землёй

Муравьи рода Basiceros настолько незаметны, что получить живой экземпляр — почти как найти алмаз. Они обитают в тропических лесах от Коста-Рики до Бразилии и умеют "прятаться на виду", прикрываясь частицами почвы благодаря специальным волоскам на теле.

Именно эти уникальные волоски учёные увидели на окаменелом муравье с помощью технологии 3D-визуализации.

Они покрывают его голову и лапы, формируя идеальную маскировку. Выходит, этот приём работает как минимум 16 миллионов лет.

Почему они исчезли?

Это открытие становится важной частью мозаики, которая помогает понять, почему одни виды вымирают, а другие продолжают существовать.

"Понимание причин этих исчезновений критически важно для того, чтобы предотвратить современные экологические катастрофы", — подчёркивает Фиорентино.

Сегодня, по его словам, более трети всех видов муравьёв, когда-то населявших Доминиканскую Республику, уже исчезли.

"Этот экспонат является частью более крупной головоломки, которые помогут нам понять, почему некоторые группы организмов смогли выжить в течение миллионов лет", — отметил соавтора исследования, профессор Фил Барден.

Уточнения

Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена. Используется в основном для изготовления ювелирных и галантерейных изделий, бижутерии.

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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