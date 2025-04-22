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Великая стена Геркулес — Северная Корона в космосе: как её открытие изменит науку

2:07
Наука

В 2014 году астрономический мир потрясло открытие грандиозной космической структуры — так называемой Великой стены Геркулес — Северная Корона.

Cкопление галактик Abell 2390
Фото: ESA by Euclid Consortium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Cкопление галактик Abell 2390

Это крупнейшее известное образование во Вселенной, которое простирается на немыслимые 10 миллиардов световых лет в ширину и около 7,2 миллиарда световых лет в толщину. Открытие стало возможным благодаря работе международной команды учёных под руководством Иштвана Хорвата, Йона Хаккилы и Жолта Баголи.

Ключ к этому открытию — гамма-всплески. Эти мощнейшие энергетические явления, возникающие при гибели массивных звёзд или столкновениях нейтронных звёзд, послужили своеобразными маяками. Их наблюдение позволяет определить местоположение даже тех галактик, которые слишком тусклы для прямого изучения. Именно с помощью анализа распределения гамма-всплесков учёные смогли "увидеть" контуры этой колоссальной структуры.

Однако Великая стена Геркулес — Северная Корона ставит под сомнение один из краеугольных камней современной космологии — принцип однородности и изотропности Вселенной. Согласно этой концепции, на достаточно больших масштабах космос должен быть одинаковым в любом направлении. Но существование структуры длиной 10 миллиардов световых лет вызывает логичный вопрос: как она успела сформироваться за 13,8 миллиарда лет существования Вселенной?

Ответов пока нет. Некоторые модели допускают формирование сверхбольших структур, другие — нет. Чтобы приблизиться к истине, необходимо гораздо больше данных. Учёные планируют расширять наблюдения гамма-всплесков и уже рассчитывают на будущие миссии. В частности, миссия Европейского космического агентства THESEUS может значительно увеличить количество зафиксированных гамма-всплесков и, возможно, составить более полную карту Великой стены Геркулес — Северная Корона.

Уточнения

Великая стена Геркулес — Северная Корона — огромная плоская суперструктура из галактик размером более 10 млрд световых лет, составляющая около 10 % от диаметра наблюдаемой Вселенной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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