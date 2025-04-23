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Энергия без отходов: как новая технология делает водород доступным

Наука

Можно ли получать чистый водород прямо из морской воды и делать это почти даром? Исследователи из США уверены — можно.

водород
Фото: freepik.com is licensed under public domain
водород

Команда под руководством доцента кафедры интеграции солнечных парков Университета Корнелла Он Чжан представила инновационную установку HSD-VI (Hybrid Solar Distillation-Vízelektrolízises).

Устройство позволяет получать водород из морской воды, параллельно производя пресную воду. И всё это — без выбросов CO₂ и при минимальных затратах.

10 против 1

Сегодня "зелёный" водород высокой чистоты, получаемый из деионизированной воды, стоит в среднем около 10 долларов за 1 килограмм.

Новый прототип может снизить эту цифру до 1 доллара за 15 лет эксплуатации — при условии стабильного доступа к морской воде и солнечному свету.

Это стало бы настоящим прорывом в деле борьбы с климатическим кризисом и движении к нулевым выбросам к 2050 году.

Как это работает

Прототип размером всего 10x10 см использует энергию солнца максимально эффективно. Пока коротковолновой свет производит электричество, тепло от длинноволнового спектра направляется на дистилляцию морской воды. Полученный пар конденсируется, а оставшаяся соль не мешает процессу.

Секрет — в капиллярном фитиле и тонкой водной плёнке, благодаря которой греется не вся масса воды, а лишь верхний слой. Такой подход позволил достичь более 90% эффективности абляции.

Дополнительный бонус — охлаждение панелей

Технология не только производит водород и пресную воду, но и охлаждает солнечные панели, продлевая срок их службы и повышая эффективность.

"Мы хотим избежать выбросов углекислого газа, мы хотим избежать загрязнения окружающей среды. Но при этом затраты имеют значение для вас, потому что чем дешевле одно решение, тем больше потенциал рынка", — отметила Чжан.

Новая реальность ближе, чем кажется

Этот подход объединяет три ключевых цели: энергоэффективность, экологичность и доступность. Производство 200 мл водорода в час при естественном солнечном освещении — уже реальность, а не футуризм.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1. Одноатомная форма водорода — самое распространённое химическое вещество во Вселенной, составляющее примерно 75 % всей барионной массы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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