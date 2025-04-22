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Загадка старения: от быстротечной жизни до вечной молодости

1:56
Наука

Учёные всего мира всё глубже погружаются в исследование старения, пытаясь понять, почему некоторые животные живут долго, почти не изменяясь с возрастом, тогда как другие быстро взрослеют и умирают молодыми. Этот контраст между видами — от стремительной жизни мышей до неспешного долголетия черепах — представляет собой настоящую загадку эволюции.

Женщина
Фото: https://www.freepik.com
Женщина

Например, черепахи, саламандры и некоторые виды рыб практически не демонстрируют возрастных изменений. Они могут сохранять здоровье и активность десятилетиями. Однако в естественной среде их долголетие чаще всего ограничивается не старением, а внешними факторами — хищниками, болезнями и несчастными случаями.

Почему одни стареют быстрее других? Это один из ключевых вопросов биологии.

Исследования показывают, что скорость старения зависит от образа жизни, условий среды и эволюционной стратегии. Виды, подверженные риску быть съеденными, вынуждены расти быстро и рано размножаться. В противоположность им, животные с низким уровнем угрозы могут позволить себе медленное развитие и долгую жизнь.

Важную роль играют мутации ДНК. Оказалось, что у долгоживущих видов более развитые механизмы восстановления повреждений в ДНК, что помогает замедлять процессы старения. Мыши, например, не обладают столь эффективной системой репарации, а потому живут гораздо меньше и чаще болеют.

Особый интерес вызывают лабораторные исследования. Мыши, выращенные в неволе, часто страдают от онкологических заболеваний, что подчёркивает роль генетических и внешних факторов в определении продолжительности жизни. Понимание этих механизмов может стать ключом к продлению жизни не только животных, но и человека.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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