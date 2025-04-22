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Загадка морского узла: почему пилоты и моряки до сих пор ему доверяют

1:14
Наука

Моряки используют особую единицу — узел, который равен одной морской миле в час (примерно 1,85 км/ч).

Круизный лайнер
Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Круизный лайнер

Этот термин появился благодаря старинной системе с веревками и узлами, где каждый узел соответствовал определенной отметке на веревке.

В прошлом, между 15 и 17 веками, моряки придумали "лодочное озеро" — устройство, основанное на веревке с узлами и песочных часах, чтобы определить скорость корабля и помочь ориентироваться.

Сегодня, благодаря технологиям, измерение скорости — это уже дело электронных приборов. Но все равно в авиации и морском судоходстве используют термин "узлы", что показывает, как старые методы и сегодня остаются актуальными.

К 1920-м годам морская миля стала международным стандартом, а в 1950-х — закрепилась в США, что сделало навигацию более единообразной по всему миру, пишет armees.

 И забавный факт — в авиации пилоты тоже используют узлы, что доказывает: эта единица измерения живет уже несколько столетий и продолжает служить на благо путешествий!

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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