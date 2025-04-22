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Загадка курантов: письмо из прошлого и скульптуры, которые никто не ожидал найти

3:07
Наука

Одна из самых известных достопримечательностей Праги, Староместские куранты, в 2017–2018 годах прошла масштабную реконструкцию.

Прага. Памятник Яну Гусу
Фото: commons.wikimedia.org by Собственная работа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прага. Памятник Яну Гусу

Казалось бы, об этом памятнике истории известно всё. Однако реставрационные работы преподнесли неожиданные открытия.

Когда фигуры апостолов были сняты с курантов и отправлены в реставрационные мастерские, никто не ожидал каких-либо сюрпризов. Но всё изменилось, когда специалисты заметили, что скульптура святого Томаша значительно легче остальных.

"Во время работы мы услышали внутри щелчки", — вспоминает реставратор Иржи Матейичек.

Рентгеновское обследование выявило внутри статуи пустоту и алюминиевый контейнер. В нём хранились старые газеты и письмо из 18 страниц. Автором послания оказался скульптор Войтех Сухарда, который создал новые деревянные фигуры апостолов после пожара 1945 года.

Содержание письма оказалось не менее любопытным. В нём Сухарда выражает разочарование из-за того, что ему не позволили реализовать собственное видение реставрации. Он, к примеру, хотел убрать фигуры в тюрбанах, что не получило одобрения у тогдашних чиновников. Сухарда также резко критикует реставраторов своего времени.

Особенно примечателен конец письма, где мастер приводит сатирическую сказку, высмеивающую одного из своих оппонентов. Он описывает его как "мужичка малорослого, хилого, с головой лысой, как картошка".

Второе открытие оказалось не менее интересным. За календарной доской курантов были найдены заделанные в стену скульптуры животных, которые могли находиться там с самого основания Староместской ратуши. Среди них — пёс, хищная птица с опущенной головой и композиция совы с голубем.

По словам представителя муниципалитета Яна Вольфа, эти скульптуры могут датироваться XIV-XV веками. Особый интерес представляет пара совы и голубя, которая, по средневековой символике, может олицетворять противостояние света и тьмы, ведь голубь — символ Святого Духа.

Вдохновлённые находкой, современные реставраторы решили продолжить традицию. Внутри восстановленной статуи святого Томаша они оставили новое письмо для будущих поколений. В нём они рассказали о текущем состоянии курантов и общества в целом.

"Кто знает, возможно, через 70 лет кто-то испытает такое же удивление, как и мы", — говорит Матейичек.

Даже спустя более 600 лет после своего создания, Староместский орлой продолжает удивлять.

"Кажется, что мы знаем всё о такой достопримечательности, как Староместская ратуша, но каждый раз находится что-то новое. Это захватывает — ведь история ещё не сказала последнего слова", — подытоживает Вольф.

Уточнения

Тюрба́н (от перс. دولبند‎, dulband) — чалма; мужской и женский головной убор в виде куска ткани, обмотанного вокруг головы, распространённый среди ряда народов Ближнего Востока, Северной Африки, Индии и даже получил небольшое распространение в Европе.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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