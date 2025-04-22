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Исследования Curiosity: как открытия на Марсе могут помочь в решении проблем изменения климата на Земле

2:09
Наука

Исследования марсохода Curiosity дали сенсационные результаты, которые могут перевернуть наше представление о прошлом Красной планеты. Недавние данные подтверждают наличие углерода на древнем Марсе, а это даёт учёным ключ к разгадке вопроса, был ли Марс когда-то пригоден для жизни.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Ведущий автор исследования, доктор Бен Тутоло из Университета Калгари, а также другие члены команды, занимаются анализом данных, собранных в кратере Гейла.

Это одно из самых интересных мест на Марсе, где учёные исследуют следы климатических изменений планеты.

Ранее обнаруженные на поверхности Марса слои сульфатов, по сути, показывают, что планета когда-то была тёплой и влажной, что могло создать условия для жизни.

Статья, опубликованная в журнале Science, утверждает, что марсоход выявил сидерит — карбонат железа, в слоях горы Шарп.

Это открытие подтверждает гипотезу о существовании углекислого газа в атмосфере планеты в прошлом. До этого было трудно представить, что на Марсе могли существовать такие осадочные карбонаты.

Тутоло подчёркивает, что наличие углекислого газа в атмосфере позволяет предположить, что на поверхности Марса могла существовать жидкая вода.

Со временем, когда атмосферный углекислый газ начал превращаться в карбонаты, планета стала терять тепло. Это открытие также даёт ответы на вопрос, почему Марс утратил свою пригодность для жизни.

"Земля, в отличие от Марса, сохранила свою пригодность для жизни на протяжении миллиардов лет, небольшие изменения в составе атмосферы могут существенно повлиять на способность планеты поддерживать жизнь. Это урок, который мы должны усвоить для нашей собственной планеты", — говорит Тутоло.

Тутоло уверен, что будущее исследование Марса, в том числе с помощью новых миссий, может помочь глубже понять, как климат на Красной планете изменился, и какие факторы привели к утрате её пригодности для жизни.

Уточнения

"Кьюрио́сити" (англ. Curiosity, МФА: [ˌkjʊərɪˈɒsɪti] - любопытство, любознательность) — марсоход третьего поколения, разработанный для исследования кратера Гейла на Марсе в рамках миссии НАСА "Марсианская научная лаборатория" (Mars Science Laboratory, сокр. MSL).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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