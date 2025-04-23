Лишайник под микроскопом: странный союз, который не назвать равным

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Что, если один из самых необычных симбиозов на планете — это не сотрудничество, а почти борьба за выживание? Именно так обстоят дела у лишайников — удивительных существ, рождающихся из "брака" грибов и водорослей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by michael clarke stuff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ симбиоз грибов

Что внутри лишайника

Лишайник — это не один организм, а сразу два, живущих вместе: гриб (микобионт) и водоросль. Обычно гриб представлен аскомицетом — он размножается спорами, которые развиваются в мешочках, похожих на длинные капсулы. Именно эти "сумки" и дали название целой группе грибов — сумчатые.

Исключения

Есть и исключения. Некоторые лишайники образованы базидиомицетами — теми самыми, что создают "шляпочные" грибы, вроде белых и мухоморов. Однако они встречаются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев архитектуру лишайника формируют аскомицеты, насчитывающие более 20 тысяч видов.

Сами грибы устроены не из тканей, как растения или животные, а из переплетающихся нитей — гифов. Из них формируется слоевище — тело лишайника, определяющее его форму и структуру.

Не совсем идиллия

Симбиоз в лишайниках больше напоминает вынужденное соседство. Водоросль находится под постоянным давлением: гифы гриба буквально сжимают её со всех сторон, а иногда и прорастают внутрь клетки, отбирая питательные вещества. Света внутри слоевища почти нет, а значит, фотосинтез едва работает.

В результате водоросль не накапливает ни крахмала, ни других запасов — всё сразу уходит грибу. Получается, что водоросль обеспечивает гриб, жертвуя своими ресурсами, а гриб просто "доит" её. Так выглядит симбиоз, где один доминирует, а другой едва выживает.

Где их искать

Лишайники встречаются в самых суровых уголках планеты — от Антарктиды до раскалённых пустынь. Они цепляются за скалы в горах, покрывают деревья в сосновых борах, а в тундре их биомасса может достигать 20 центнеров на гектар. В широколиственных лесах их заметно меньше — не более 5 центнеров.

Самое уязвимое место лишайников — это их медлительность. Особенно медленно растут накипные формы, прибавляя всего 0,5 мм в год. Даже ягель — сравнительно быстрорастущий кустистый лишайник — даёт прирост от 2 до 7 мм в год. Конкурировать с растениями, особенно в тропиках, у них просто нет шансов.

Уточнения

Симбио́з (греч. συμ-βίωσις - "совместная жизнь" от συμ- - совместно + βίος - жизнь) — это близкое сообщество живых организмов, принадлежащих к разным биологическим видам. Такое сообщество может принимать различные формы в зависимости от природы отношений между двумя видами и от того, полезны эти отношения или вредны.

