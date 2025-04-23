Архитектура нового времени: когда чертежи больше не нужны

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Можно ли представить, что нейросеть не просто рисует фантазийные здания, а помогает восстановить утраченное и ускоряет рутинную работу архитектора? Уже не фантастика — реальность.

Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Искусственный интеллект

Когда архитектура встретила ИИ

Популярность таких инструментов, как Midjourney и ChatGPT, стала поворотной точкой: нейросети начали активно внедряться в архитектуру. Хотя алгоритмы машинного обучения использовались и раньше — например, для создания адаптивных мастер-планов, — именно сейчас они вышли на передний план.

Сегодня даже привычные программы вроде Photoshop получают встроенные алгоритмы, которые помогают дизайнерам и архитекторам работать быстрее и точнее.

"Это не совсем нейросети в классическом понимании, а скорее плагины с алгоритмами, которые упрощают проектирование", — объясняет Сергей Марков, сооснователь Бюро А4.

Друг или враг

Реакция профессионального сообщества неоднозначна. Кто-то боится, что ИИ "отнимет работу", а кто-то видит в нём источник вдохновения и помощника, избавляющего от рутины. Особенно нейросети эффективны в аналитике: они могут обрабатывать огромные массивы данных — от транспортных потоков до поведения пешеходов — и делать выводы быстрее человека.

Технологии с душой

В одном из проектов Бюро А4 ИИ стал мостиком между поколениями. Архитектор Рита Селькова использовала воспоминания бабушки о старом деревенском доме, чтобы воссоздать его с помощью Midjourney.

Полученный образ был напечатан на 3D-принтере и установлен на постамент из обгорелого сруба — символа памяти. Этот трогательный пример показывает: технологии способны не только ускорять, но и сохранять важное.

ИИ в девелопменте и культуре

Разработка нейросетей часто инициируется государством или бизнесом, особенно в проектах, где важно быстрое принятие решений: туризм, культура, строительство. Архитекторы получают инструмент, который способен заменить целую библиотеку знаний — при правильно заданных алгоритмах.

Сергей Марков уточняет: "Нейросеть может заменить знания всего мира. Вопрос лишь в том, чему её научат. Даже если сейчас она не может сосчитать пальцы, это — лишь вопрос обучения".

Итог

ИИ — не угроза, а новый рабочий инструмент. Но он не заменит человека, а лишь усилит его возможности. Главное — понимать, что за любой нейросетью стоит человек, задающий ей цель.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

