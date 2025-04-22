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Загорели, но не сгорели: чем мазались наши предки, чтобы не умереть 40 000 лет назад

2:34
Наука

Мог ли простой глиняный пигмент изменить ход эволюции? Новое исследование предполагает, что да. Охра, красноватый минерал с оксидом железа, могла служить не только декоративным средством, но и… древним солнцезащитным кремом, который буквально спас наших предков.

Восход солнца
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца

Когда Земля теряла защиту

Около 40 000 лет назад магнитное поле Земли начало стремительно ослабевать. Это происходило во время так называемой "экскурсии Лашамп" — кратковременного смещения магнитных полюсов, при котором их сила упала до 10% от обычной.

Такое ослабление означало одно: Земля больше не могла в полной мере защищать себя от ультрафиолетового излучения Солнца.

Радиация и выживание

Повышенная солнечная активность обрушилась не только на полярные регионы, но и на средние широты. Явление северного сияния в те времена можно было наблюдать по всей планете.

Однако главное — в этот момент кожа людей подвергалась гораздо более агрессивному облучению. Это могло привести к мутациям, врождённым аномалиям и другим опасным последствиям.

Секрет выживания Homo Sapiens

И тут в игру вступает охра. Исследования показали: Homo Sapiens в этот период начал чаще использовать охру — не только для наскальной живописи, но и для нанесения на тело. Минерал обладает солнцезащитными свойствами и действует почти как мазь.

В сочетании с тёплой одеждой и активным использованием пещер охра могла стать настоящей "технологией выживания", которая дала Homo Sapiens конкурентное преимущество перед неандертальцами.

"Эти виды поведения, возможно, внесли свой вклад в распространение Homo Sapiens в Европе и Азии — в то время, когда население неандертальцев уменьшалось", — отмечается в исследовании.

Почему неандертальцы проиграли

Неандертальцы жили в Европе около 400 000 лет, но исчезли спустя 14 000 лет после прибытия Homo Sapiens.

Причины их исчезновения до конца не ясны, но считается, что ключевую роль сыграли климатические изменения, болезни и конкуренция с более изобретательными людьми.

И если у Homo Sapiens было нечто, способное смягчить воздействие солнечной радиации, — это могло стать тем самым преимуществом, которое решило всё.

Уточнения

О́хра (от др.-греч. ὠχρός "изжелта-бледный, оранжевый") — природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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