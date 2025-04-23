В Бутане нашли волосы снежного человека — и вот кому они реально принадлежат

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В июне 2023 года британскому писателю Эндрю Бенфилду и его другу Ричарду Хорси в руки попала прядь волос — длиной около 15 см. Находка была сделана в Национальном парке Сактенг в Бутане — одном из немногих мест, где официально защищают снежного человека.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Quarax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ по следам снежного человека

Экспедиция длиной в годы

С 2019 года Бенфилд и Хорси путешествуют по Индии, Непалу, Мьянме и Бутану, собирая истории о йети. Их цель — не просто поиск доказательств, но и осмысление легенды. Они выпускают радиосериал, в котором рассказывают о своих находках, встречах и разочарованиях.

Надежда на прорыв

Получив волос, Бенфилд отправил его на анализ в США — в лабораторию эволюционного биолога Шарлотты Линдквист из Университета Баффало. Учёные провели полное исследование ДНК, чтобы установить, кому на самом деле принадлежит находка.

Вердикт учёных

Оказалось, волосы принадлежат лошади алтайской горной породы. Для Линдквист это не первый случай: в 2017 году она уже анализировала девять других "экземпляров йети" — восемь оказались от медведя, один — от собаки. Ни одного настоящего снежного человека.

Но миф жив

Несмотря на разочарование, Бенфилд не считает находку бессмысленной:

"Мы слышали десятки историй от местных жителей. Даже если йети — несуществующее существо, он реален как часть их мировоззрения", — говорит он.

Что значит йети для Гималаев

Хорси подчёркивает:

"Для многих людей здесь неважно, существует ли йети физически. Он важен как символ, как нечто, связанное с культурой, страхами и верой".

История, которую не стереть

Легенды о гигантском покрытом шерстью существе гуляют по Гималаям веками. На Западе интерес вспыхнул в 1950-х, когда альпинист Эрик Шиптон показал снимки огромных следов с Эвереста. С тех пор было множество экспедиций, но ни одна не принесла научных доказательств.

Вера сильнее фактов

И всё же йети продолжает жить — в рассказах, мифах и воображении. Иногда это важнее, чем любые данные из лаборатории.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος - сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

