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В смертельную секунду время замирает — вот почему мозг это делает

1:48
Наука

Каждый, кто сталкивался с угрозой жизни, может подтвердить: время будто растягивается. Секунды, наполненные ужасом, ощущаются как вечность. Это не иллюзия — у феномена есть научное объяснение.

спорт
Фото: www.flickr.com by Yosemite Highlining, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
спорт

Мозг включает режим выживания

Профессор Рут Огден из Ливерпульского университета объясняет: в критических ситуациях мозг запускает древний механизм — реакцию "бей или беги".

Она помогает телу мгновенно мобилизоваться. Но дело не только в теле. Мозг искажает восприятие времени, как будто давая нам дополнительную фору — чтобы оценить ситуацию и принять решение.

"В такие моменты у человека появляется ощущение, что время замедляется. Это может быть способом выживания", — говорит психолог.

Как эмоции переплетаются со временем

Мозг тесно связывает восприятие времени с эмоциями. Страх, тревога, радость — всё это влияет на то, как мы ощущаем течение времени. Когда мы в восторге, часы пролетают незаметно. А вот в скуке или тревоге минуты словно тянутся бесконечно.

Такое "временное искажение" — часть сложной системы, которая помогает нам адаптироваться. Это не баг, а особенность человеческой психики, оттачиваемая миллионами лет эволюции.

Вспоминаем замедленно

Интересно, что после таких ситуаций человек не просто вспоминает произошедшее — он буквально "переживает" это в замедленном режиме. По словам исследователей, это связано с усиленной работой памяти в критический момент.

Мозг записывает всё, что может, с максимальной детализацией. Поэтому воспоминания такие яркие и долгие — и кажутся растянутыми.

Уточнения

Реа́кция (от лат. re… "против" + actio "действие") — действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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