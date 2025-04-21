Тайна фресок Палаццо Нардини: что скрывали стены старинного дворца

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Реставрационные работы в Палаццо Нардини, одном из важнейших зданий исторического центра Рима, продолжают приносить неожиданности.

Фото: commons.wikimedia.org by Дадерот, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камилл, Аллегория Славы, потолочная фреска Мариано Росси - Галерея Боргезе - Рим, Италия

Недавно здесь была обнаружена ценная фреска XV века, которую, по предположениям, мог создать сам Перуджино. Однако среди находок оказались и более древние элементы.

На английском это называют "serendipity" — счастливое и неожиданное открытие, сделанное не в поиске конкретной цели, а как бы случайно. Термин придумал Гораций Уолпол в XVIII веке, вдохновившись персидской сказкой о троих принцах из страны Сэрендип (древнее название Шри-Ланки), которые во время путешествия делали удивительные открытия.

Именно о таком "везении" можно говорить в случае с фреской, обнаруженной год назад в Палаццо Нардини. С июля 2023 года здание подвергается масштабной реставрации под руководством Антонио Форчеллино в сотрудничестве с Мариной Кристиани и Изабеллой Диоталлеви. Цель проекта — сохранить и переосмыслить одно из знаковых ренессансных зданий Рима, расположенное на улице via del Governo Vecchio, неподалеку от площади Навона.

Форчеллино изначально хотел восстановить штукатурку XIX века, предположительно скрытую под поздними слоями побелки в главном зале на первом этаже. В XV веке это помещение представляло собой открытую лоджию, служившую вестибюлем. Вход тогда располагался со стороны нынешней улицы via di Parione, где до сих пор можно увидеть фасад, напоминающий облик Палаццо Нардини.

Однако в 1541 году часть лоджии обрушилась, её закрыли, укрепили контрфорсами, а остатки старых фресок были замазаны — к тому времени они уже не соответствовали модным тенденциям. Память о них исчезла настолько, что даже Вазари и другие источники XVI века не упоминают об этих росписях.

Вероятно, фрески были забыты ещё раньше — возможно, уже к 1527 году, когда Рим подвергся разрушительному нашествию ландскнехтов. Палаццо Нардини был захвачен, разграблен, поврежден, а на стенах остались их надписи, рисунки, гербы и даже символы, среди которых — изображение, напоминающее маску крапмуса — характерного персонажа из германского фольклора. Это подтверждает происхождение захватчиков.

Открытие фрески стало настоящей археологической сенсацией и оживило интерес к одному из исторических сокровищ Рима, которое, казалось, давно утратило свои тайны, согласно finestresullarte.

Уточнения

Сенса́ция — необычное происшествие, получившее широкую огласку; форма подачи нового знания, способного изменить картину мира и традиционные представления о возможностях человека.

