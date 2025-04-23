Солнце оказалось не таким огромным: что изменили новые расчёты

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Кажется, мы уже всё знаем о нашей звезде — она ведь светит нам каждый день. Но астрофизики вновь удивили: Солнце не такое уж и гигантское, как считалось раньше. Учёные нашли способ заглянуть внутрь светила и сделали неожиданное открытие.

Фото: Wikimedia Commons by Petr Kraumann, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Закат солнца, Гренландия

Крошечная разница — с большими последствиями

Исследователи Масао Таката из Токийского университета и Дуглас Гоф из Кембриджа доказали, что радиус Солнца на доли процента меньше прежних оценок. Звучит незначительно, но даже такие мельчайшие цифры могут изменить наши представления о работе звезды и её внутренней структуре.

Музыка внутри звезды

Что помогло им в этом? Нет, не спутники и не телескопы. Исследователи прислушались к самому Солнцу. Внутри его недр циркулируют звуковые волны, возникающие из-за колебаний горячей плазмы. Эти волны словно отголоски маленьких ударов по огромному солнечному "колоколу".

Колокол Солнца и пляшущие песчинки

Представьте, что кто-то без конца бьёт по колоколу, и тот отзывается вибрациями. Вот так же Солнце реагирует на хаотичные микроскопические процессы внутри — тысячи песчинок "стучат" по нему изнутри. Эти звуки могут рассказать о давлении и плотности на разных глубинах.

Почему раньше ошибались

Ранее учёные опирались на ограниченные данные: измеряли только рябь на поверхности или следили за отдельными звуковыми колебаниями. Таката и Гоф решили использовать сразу оба метода, объединив их в единую картину. Такой подход дал более точный результат и стал ключом к пересмотру солнечных параметров.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

