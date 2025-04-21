Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Нагрев смартфона и появление всплывающих окон могут быть признаками заражения вирусом.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. Он объяснил, что при активной работе вредоносных программ процессор устройства сильно нагружается, из-за чего телефон может перегреваться. Как сообщает сайт Москва 24, перегрев не всегда говорит о наличии вируса, однако на такой симптом стоит обратить внимание.

Также поводом для беспокойства может стать неожиданное появление всплывающих окон, особенно если они запрашивают доступ к разным функциям телефона и при этом неясно, от какого приложения исходит запрос.

Самым эффективным способом защитить устройство от вредоносного ПО Курочкин считает установку антивируса.

"Он хотя бы сможет предупредить, если какое-то приложение попытается получить доступ к данным или отправить их", — пояснил эксперт.

Он также предостерег от установки программ из сомнительных источников. Все приложения, включая банковские и государственные, следует загружать только из официальных магазинов.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков напомнил, что на смартфонах не стоит хранить конфиденциальную информацию — такие данные, как ПИН-коды, пароли или коды от банковских ячеек, могут попасть в руки мошенников.

Уточнения

Антиви́русная програ́мма (антиви́рус, средство антивирусной защиты, средство обнаружения вредоносных программ) — специализированная программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ и восстановления заражённых (модифицированных) такими программами файлов и профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом.

