Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В Китае появился на свет уникальный примат — первая в мире обезьяна-химера, созданная из двух разных наборов ДНК. Это стало результатом эксперимента специалистов из Китайской Академии наук и компании BGI-Research. Учёные утверждают, что впервые в истории удалось добиться рождения химерного примата путём внедрения стволовых клеток.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Crisco 1492, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макака-крабоед

Чтобы отследить путь внедрённых клеток, их снабдили флуоресцентным белком. Таким образом, исследователи могли наблюдать, в какие ткани они встраиваются. К сожалению, детёныш прожил всего десять дней — из-за дыхательной недостаточности и переохлаждения его пришлось усыпить.

Что такое химера

В биологии химерами называют организмы, несущие генетический материал от двух и более источников. Название заимствовано из древнегреческой мифологии, где химера представляла собой существо с чертами разных животных.

Как это было сделано

Учёные взяли эмбрионы макак-крабоедов и ввели в них стволовые клетки того же вида, но с другим генетическим кодом. Всего было создано девять линий стволовых клеток, каждая со встроенным "светящимся" белком. Их внедрили в эмбрионы возрастом 4-5 дней, а затем пересадили самкам макак. В результате шесть беременностей завершились рождением, и только один детёныш оказался настоящей химерой.

Интересный факт: в разных тканях тела процент "чужих" клеток колебался от 21 до 92%, причём наибольшее их количество оказалось в мозге.

Зачем всё это

Согласно авторам исследования, приматы-химеры могут стать ключевым инструментом в сохранении вымирающих видов. Теоретически возможно внедрение клеток исчезающего вида в эмбрионы других приматов с целью последующего выведения особей нужной популяции.

Биомедицинские перспективы

Эксперименты с химерами не новы: первые мыши-химеры были созданы ещё в 1960-х годах. Однако из-за отличий в физиологии грызунов результаты не всегда применимы к человеку. Приматы же, будучи эволюционно ближе, дают учёным больше возможностей — от изучения болезней до создания органов для трансплантации.

К примеру, в этом году в другом исследовании внутри эмбриона свиньи была выращена почка, содержащая в основном человеческие клетки. Такие опыты на стыке биологии и медицины могут однажды решить проблему нехватки донорских органов.

Тем не менее, эксперименты с обезьянами по-прежнему вызывают этические споры. Особенно когда речь идёт о химерных эмбрионах человека и приматов — их развитие строго ограничено ранними стадиями, чтобы не пересекать границы допустимого.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

