Умные дома и ИИ: как технологии меняют нашу жизнь за кулисами

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Инновации и искусственный интеллект уже вошли в нашу жизнь повсюду, появляются умные дома, которые автоматически регулируют освещение, температуру, энергию и обеспечивают безопасность.

Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умный дом

В городах ИИ помогает оптимизировать дорожное движение, избегать пробок и рационально использовать ресурсы, такие как электроэнергия, пишет "Царьград".

В финансах ИИ помогает инвесторам анализировать акции и принимать решения, а в борьбе с преступностью — выявлять подозрительные операции и предотвращать мошенничество.

Интеллектуальные помощники уже распознают речь, текст, изображения и видео, помогают планировать встречи и покупки. А в автопроме разрабатывают машины на автопилоте, которые могут стать полностью автономными.

В медицине ИИ помогает управлять устройствами силой мысли, а прецизионная медицина позволяет разрабатывать индивидуальные планы лечения, учитывая генетические особенности человека.

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.



