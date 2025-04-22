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Умные дома и ИИ: как технологии меняют нашу жизнь за кулисами

1:03
Наука

Инновации и искусственный интеллект уже вошли в нашу жизнь повсюду, появляются умные дома, которые автоматически регулируют освещение, температуру, энергию и обеспечивают безопасность.  

Умный дом
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умный дом

В городах ИИ помогает оптимизировать дорожное движение, избегать пробок и рационально использовать ресурсы, такие как электроэнергия, пишет "Царьград". 

В финансах ИИ помогает инвесторам анализировать акции и принимать решения, а в борьбе с преступностью — выявлять подозрительные операции и предотвращать мошенничество.  

Интеллектуальные помощники уже распознают речь, текст, изображения и видео, помогают планировать встречи и покупки. А в автопроме разрабатывают машины на автопилоте, которые могут стать полностью автономными.  

В медицине ИИ помогает управлять устройствами силой мысли, а прецизионная медицина позволяет разрабатывать индивидуальные планы лечения, учитывая генетические особенности человека.  

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Умные дома и ИИ: как технологии меняют нашу жизнь за кулисами
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