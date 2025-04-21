ИИ начнёт создавать законы: ОАЭ открывает новую эпоху правового регулирования

В Объединенных Арабских Эмиратах будут использовать искусственный интеллект, чтобы создавать законы. Это будет первая страна в мире с такой технологией.
Ученые считают, что так процесс ускорится на 70 процентов и станет более точным.
Нейросеть проанализирует большую базу данных с законами и судебными решениями, чтобы предлагать изменения в законодательство и оценивать их влияние, пишет KP. RU.
В ОАЭ создали специальный орган — Управление регуляторного интеллекта (Regulatory Intelligence Office), отвечающее за внедрение ИИ в законотворчество. Однако нейросеть может выдавать нестабильные или нелогичные решения, это эксперты будут учитывать.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.