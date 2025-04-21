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ИИ начнёт создавать законы: ОАЭ открывает новую эпоху правового регулирования

0:47
Наука

В Объединенных Арабских Эмиратах будут использовать искусственный интеллект, чтобы создавать законы. Это будет первая страна в мире с такой технологией.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Ученые считают, что так процесс ускорится на 70 процентов и станет более точным.

Нейросеть проанализирует большую базу данных с законами и судебными решениями, чтобы предлагать изменения в законодательство и оценивать их влияние, пишет KP. RU.

В ОАЭ создали специальный орган — Управление регуляторного интеллекта (Regulatory Intelligence Office), отвечающее за внедрение ИИ в законотворчество. Однако нейросеть может выдавать нестабильные или нелогичные решения, это эксперты будут учитывать.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты  — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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