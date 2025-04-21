Создана формула идеального дня для человека: есть один важный нюанс

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Учёные вывели формулу идеального дня для любого человека. Однако для этого работать нужно всего 6 часов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Исследователи провели опрос, в ходе которого люди отвечали, сколько времени в день они тратят на 100 различных видов деятельности. Затем они вывели формулу счастливого дня, подсчитав, чем и сколько времени занимались люди, чтобы получить удовлетворение, сообщает KP. RU.

Идеальный день:

6 часов полноценного времяпрепровождения с семьей

2 часа с друзьями

1,5 часа непринуждённого общения с другими людьми

6-часовой рабочий день и при этом не тратить на дорогу до рабочего места более 15 минут

2 часа физических упражнений

1 час экранного времени, не более

Над опросом работали ученые из университета Британской Колумбии.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], , официальное название — Респу́блика Колу́мбия, República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке.

