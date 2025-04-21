Секретный проект раскрыт: как попигайские алмазы изменят мир

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеоритный кратер в Сибири, в бассейне реки Попигай, четвертый по размеру среди ударных кратеров Земли. Диаметр кратера — 100 километров, глубина — 200 метров.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алмаз

Гриф секретности с попигайских алмазов был снят только в 2012 году — спустя 40 лет после открытия.

Но промышленная добыча пока не ведется из-за удаленности, высокой стоимости и конкуренции с китайскими синтетическими алмазами.

Тем не менее, эксперименты продолжаются, и результаты впечатляют: попигайские алмазы по износостойкости на 20% лучше китайских, особенно при высоких нагрузках.

Российские ученые создали композиты на основе этих алмазов и кремния, которые по прочности и износостойкости превосходят аналоги из синтетических алмазов на 20-53%. Такие материалы могут стать основой для долгосрочных, износостойких инструментов, практически неубиваемых.

Если добыча масштабируется, себестоимость алмаза может снизиться до 2 долларов за карат, а сырье — стать лучшим на мировом рынке. Это важно для тяжелой промышленности, освоения Арктики и космоса.

Ожидается, что в 2030 году начнется освоение месторождения — и это станет отличным экспортным товаром. Международный спрос по оценкам РАН может достигать 1 миллиарда карат в год, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.



