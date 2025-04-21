Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома

Секретный проект раскрыт: как попигайские алмазы изменят мир

1:32
Наука

Метеоритный кратер в Сибири, в бассейне реки Попигай, четвертый по размеру среди ударных кратеров Земли. Диаметр кратера — 100 километров, глубина — 200 метров.

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алмаз

Гриф секретности с попигайских алмазов был снят только в 2012 году — спустя 40 лет после открытия.

Но промышленная добыча пока не ведется из-за удаленности, высокой стоимости и конкуренции с китайскими синтетическими алмазами.

Тем не менее, эксперименты продолжаются, и результаты впечатляют: попигайские алмазы по износостойкости на 20% лучше китайских, особенно при высоких нагрузках.

Российские ученые создали композиты на основе этих алмазов и кремния, которые по прочности и износостойкости превосходят аналоги из синтетических алмазов на 20-53%. Такие материалы могут стать основой для долгосрочных, износостойких инструментов, практически неубиваемых.

Если добыча масштабируется, себестоимость алмаза может снизиться до 2 долларов за карат, а сырье — стать лучшим на мировом рынке. Это важно для тяжелой промышленности, освоения Арктики и космоса.

Ожидается, что в 2030 году начнется освоение месторождения — и это станет отличным экспортным товаром. Международный спрос по оценкам РАН может достигать 1 миллиарда карат в год, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно
Наука и техника
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.