Секретный проект раскрыт: как попигайские алмазы изменят мир

Метеоритный кратер в Сибири, в бассейне реки Попигай, четвертый по размеру среди ударных кратеров Земли. Диаметр кратера — 100 километров, глубина — 200 метров.
Гриф секретности с попигайских алмазов был снят только в 2012 году — спустя 40 лет после открытия.
Но промышленная добыча пока не ведется из-за удаленности, высокой стоимости и конкуренции с китайскими синтетическими алмазами.
Тем не менее, эксперименты продолжаются, и результаты впечатляют: попигайские алмазы по износостойкости на 20% лучше китайских, особенно при высоких нагрузках.
Российские ученые создали композиты на основе этих алмазов и кремния, которые по прочности и износостойкости превосходят аналоги из синтетических алмазов на 20-53%. Такие материалы могут стать основой для долгосрочных, износостойких инструментов, практически неубиваемых.
Если добыча масштабируется, себестоимость алмаза может снизиться до 2 долларов за карат, а сырье — стать лучшим на мировом рынке. Это важно для тяжелой промышленности, освоения Арктики и космоса.
Ожидается, что в 2030 году начнется освоение месторождения — и это станет отличным экспортным товаром. Международный спрос по оценкам РАН может достигать 1 миллиарда карат в год, пишет "Популярная наука".
Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
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