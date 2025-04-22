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Слишком сложный для своей эпохи: что скрывает находка со дна Эгейского моря

1:33
Наука

Когда водолазы ныряли у берегов маленького греческого острова Антикитера в 1901 году, они не ожидали столкнуться с технологическим чудом. Известняк и морские водоросли скрывали бронзовый артефакт, покрытый зубчатыми колёсами. С виду — ржавое недоразумение. На деле — механизм, который перевернул представление о древнем мире.

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Машина времени из II века до н. э.

Антикитерский механизм, как его позже назвали, датируется II веком до нашей эры. Устройство оказалось первым в истории аналоговым вычислителем. Он предсказывал солнечные и лунные затмения, отслеживал движение планет и, вероятно, даже использовался для планирования Олимпийских игр. Более чем 30 шестерёнок, идеально подогнанных друг к другу, создавали сложную систему, сравнимую с часами XVII века — только на полторы тысячи лет раньше.

Вопросы, на которые пока нет ответов

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению: кто создал такую машину? Знал ли о ней Архимед? Была ли она единственной или частью утерянной традиции?

Загадка, опережающая науку

Это не просто находка. Это вызов. Антикитерский механизм ломает линейное представление о развитии науки и технологии. Его точность, замысел и уровень инженерной мысли остаются загадкой, способной по-прежнему озадачить современных специалистов.

Уточнения

Эге́йское мо́ре (греч. Αιγαίο πέλαγος, тур. Ege Denizi, болг. Бяло море — «Белое море») — полузамкнутое море с большим количеством островов (около 2000) в восточной части Средиземного моря, между Балканским полуостровом, Малой Азией и островом Крит.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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