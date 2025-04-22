Нам не показалось: во Вселенной нашлась жизнь — и шанс ошибки ничтожен

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы Кембриджского университета зафиксировали в атмосфере экзопланеты K2-18b подозрительные молекулы — диметилсульфид (DMS) и диметилдисульфид (DMDS). Эти соединения на Земле производятся исключительно живыми организмами, в частности морским фитопланктоном. Что они делают в атмосфере далёкой планеты?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт

Сигнал с другого берега галактики

K2-18b — это планета размером между Землёй и Нептуном, находящаяся в так называемой "обитаемой зоне" — области, где возможно существование жидкой воды. Именно такие места рассматриваются как потенциальные убежища для внеземной жизни. Анализ атмосферы с помощью спектроскопии показал присутствие соединений, которые раньше никогда не регистрировались вне Земли в таком контексте.

Осторожная интрига

Хотя вероятность обнаружения DMS и DMDS на планете оценивается в 99,7%, учёные подчеркивают: речь пока не идёт о прямом доказательстве жизни. Для этого необходимы более точные данные и наблюдения с телескопов нового поколения, включая космический телескоп "Джеймс Уэбб".

А если это действительно жизнь

Если дальнейшие исследования подтвердят биогенное происхождение этих веществ, это станет первым в истории косвенным доказательством существования жизни за пределами Солнечной системы. Возможность того, что где-то в глубинах космоса обитает нечто живое — пусть даже микроскопическое, — меняет не только науку, но и восприятие самого человечества.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого".

