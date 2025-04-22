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Ручной динозавр: зачем вырастили существо, исчезнувшее миллионы лет назад

1:31
Наука

Австралийские исследователи из Университета Сиднея создали крошечную модель динозавра — не из пластика, а из самого материала жизни. С помощью метода "ДНК-оригами" им удалось свернуть цепочки ДНК в фигуру динозавра длиной всего 150 нанометров — в 500 раз меньше толщины человеческого волоса.

Динозавр-сауропод
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Динозавр-сауропод

Как это работает

Метод ДНК-оригами предполагает складывание длинных цепей ДНК в заранее спроектированные трёхмерные формы. Учёные подбирают короткие "скрепляющие" фрагменты, которые направляют основную цепь и формируют нужную геометрию. Таким образом, можно буквально "печатать" молекулярные скульптуры с атомарной точностью.

Не просто забава

Хотя динозавр в наномасштабе может показаться курьёзом, за этим проектом стоят серьёзные технологии. Такие наноструктуры могут стать основой для умных материалов, целенаправленной доставки лекарств в клетки и даже строительства наномашин. Фигура динозавра — демонстрация того, насколько точно можно управлять формой на уровне молекул.

Зачем динозавр

"Это не просто символический выбор. Динозавр — сложная и узнаваемая форма, идеально подходящая для демонстрации возможностей ДНК-оригами", — поясняют авторы.

Если возможно построить динозавра, возможно почти всё: от молекулярных контейнеров до миниатюрных роботов, способных выполнять задачи внутри организма.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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