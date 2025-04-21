Гидравлический секрет пирамиды Джосера: как древние египтяне поднимали блоки на 4500 лет назад?

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Инженеры сделали сенсационное открытие: ступенчатая пирамида Джосера, построенная около 4500 лет назад в Саккаре, могла использовать гидравлическую систему для подъёма каменных блоков. Это открытие существенно меняет представление о технологических возможностях Древнего Египта.

Фото: commons.wikimedia by Olaf Tausch is licensed under GNU Free Documentation License пирамида Джосера, Саккара, Египет

Анализ внутренней архитектуры пирамиды показал: её устройство может быть связано с принципами гидравлики. Учёные предполагают, что вода, подаваемая под давлением, перемещала тяжёлые камни из центра пирамиды вверх — метод, опережающий своё время на тысячи лет.

Дополнительные доказательства были найдены в окружающих сооружениях. Например, Гиср-эль-Мудир, массивное ограждение недалеко от пирамиды, имеет признаки инженерной дамбы. География местности указывает на возможное образование временного озера, соединённого с так называемым Сухим рвом. Это озеро могло служить источником воды для гидросистемы, поднимающей строительные материалы.

Инженеры пришли к выводу, что Гиср-эль-Мудир и южная часть рва формируют единую гидравлическую структуру, ранее не замеченную. Древние египтяне, по всей видимости, освоили принципы гидравлики задолго до того, как они были формализованы в науке.

Теперь перед исследователями стоит новый вопрос: была ли пирамида Джосера первым примером такого применения, или эта технология использовалась и раньше? Ответ на него может изменить представление об уровне инженерного мышления древних цивилизаций.

Открытие открывает новое направление в археологических исследованиях — изучение использования гидравлической силы в древнем строительстве. Похоже, египетская архитектура скрывает ещё много тайн, связанных не только с камнем, но и с водой.

Уточнения

Ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения фараона Джосера ок. 2650 года до н. э.

