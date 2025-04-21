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Химическое спасение: ученые намерены использовать ИИ в неожиданной сфере

2:21
Наука

На повестке дня — внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений в микротоннажную и малотоннажную химию, сектора, где создаются особо ценные материалы для медицины, электроники и новейших технологий.

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

По итогам февральского Форума будущих технологий президент России поручил правительству подготовить комплекс мер, направленных на масштабное развитие этих направлений. Ключевой документ, содержащий перечень поручений, уже опубликован на сайте Кремля.

Фактически Владимир Путин дал сигнал к действию: российские учёные и инженеры должны получить все необходимые инструменты для апробации и внедрения передовых разработок. В частности, кабинету министров предстоит проработать механизмы интеграции цифровых технологий и алгоритмов ИИ в процессы создания новых химических материалов. Особое внимание уделяется практическому тестированию инноваций — опытные образцы должны выходить за стены лабораторий и находить реальное применение. Работа будет вестись в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", направленного на обеспечение технологического суверенитета страны.

Срок реализации поручения довольно сжатый — до 1 июня 2025 года. Всю ответственность за исполнение президент возложил на премьер-министра Михаила Мишустина. По сути, это не просто очередной пункт в списке правительственных задач, а стратегический мандат на прорыв.

Успех в микро- и малотоннажной химии способен дать России серьёзное конкурентное преимущество на мировом рынке наукоёмких материалов. Ведь именно здесь создаются вещества, используемые в космической отрасли, производстве уникальных лекарств и высокоточной электроники.

Россия стоит на пороге новой промышленной политики, где ставка делается не на сырьевую модель, а на интеллектуальный ресурс. И цифровые технологии становятся не просто модным трендом, а ключевым драйвером изменений. Теперь от эффективности работы правительства, научного сообщества и бизнеса будет зависеть, насколько быстро российская химическая отрасль сможет выйти на передовой мировой уровень.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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