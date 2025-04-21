Острые камни из природы: первобытный секрет, который меняет понятия о технологиях

Учёные из Кливлендского музея естественной истории выдвинули новую гипотезу, способную изменить представление об эволюции технологий. Согласно их предположению, задолго до изобретения первых каменных орудий древние люди могли использовать острые камни, созданные самой природой.
Эти естественные обломки, получившие название натуралиты, формируются в результате геологических или биологических процессов и обладают режущими свойствами.
Как сказано в статье журнала Archaeometry, исследования показывают, что такие камни встречаются в природе гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Это делает их доступным ресурсом, которым могли пользоваться ранние гоминиды.
Полевые наблюдения подтверждают: острые камни нередко встречаются в местах, где древние люди обрабатывали пищу. Это наталкивает на мысль, что первые технологические шаги человечества могли быть не результатом внезапного озарения, а продолжением практики использования найденных объектов.
Переход к самостоятельному изготовлению орудий, вероятно, был обусловлен либо дефицитом природных натуралитов, либо желанием улучшить их свойства. Сам процесс создания инструментов стал важной вехой: он открыл доступ к более питательной пище, стимулировал рост мозга и запустил цепочку технологических инноваций.
Если новая гипотеза подтвердится, это сместит хронологию археологических открытий: исследователям предстоит искать следы использования природных острых камней возрастом от 3 до 6 миллионов лет. Это может серьёзно расширить представления о зарождении человеческой культуры и мышления.
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