Вулканический дуэт: Ключевская сопка и Безымянный устроили природное шоу — детали

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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вулкан Безымянный на Камчатке

Первое свечение зафиксировали 20 апреля в 13:46 по московскому времени. Через 10 часов ученые сообщили о начале извержения — в кратере вулкана сверкало несколько минут.

А раньше, 11 апреля, на вулкане Безымянный заметили пепловые выбросы, а 13-го — началось извержение лавы.

За сутки в районе вулкана случилось около 190 сейсмических событий, а лавина подняла пепел на высоту до 4 тысяч метров, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что планируется добывать редкие металлы — рений, германий и индий — из газа вулкана Кудрявый на Итурупе. Этот уникальный промысел станет единственным в мире и начнется в ближайшие два года. В настоящее время проект находится на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщил один из инвесторов проекта "Русский рений".

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.



