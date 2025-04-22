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Что вырастили первым делом в лунной почве — результат удивит даже скептиков

1:48
Наука

Когда речь заходит о покорении Луны, один из главных вопросов звучит просто: чем кормить людей на чужой планете? Космические пайки — не вечны, а доставка продуктов с Земли стоит астрономических денег. Надежда — на местное сельское хозяйство. И теперь у учёных появился повод для оптимизма.

Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Фото: NASA by Neil Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне

Жизнь возможна — даже в реголите

Китайские биотехнологи решили проверить, можно ли сделать бесплодную лунную почву пригодной для земных растений. Вместо настоящего реголита они использовали вулканическую пыль с одной из гор Китая — максимально приближенную по составу к тому, что есть на Луне.

Чтобы оживить "лунную" землю, учёные добавили туда три вида бактерий:

  • Pseudomonas fluorescens — флуоресцирующая псевдомонада.
  • Bacillus megaterium — известна как капустная палочка.
  • Bacillus mucilaginosus — бактерия, перерабатывающая силикат.

Что сделали бактерии

После "подселения" микробов исследователи заметили, как меняется химия почвы: уровень кислотности снизился, а нерастворимые фосфаты начали превращаться в доступный для растений фосфор. Это означает, что теперь реголит может питать зелень — пусть даже не самую прихотливую.

Первыми выросли… табак и надежда

Чтобы проверить гипотезу, агрономы посадили в обновлённую почву табак. И результат оказался ошеломительным: растения дали мощные корни, вытянулись в рост и обзавелись широкими листьями. Всё это — на фоне контрольной группы, где почва осталась "мертвой".

Опыты доказали: при правильном подходе даже лунный песок способен превратиться в грядку. Главное — найти нужных микроскопических помощников.

Уточнения

Реголи́т (от др.-греч. ῥῆγος - "одеяло" и др.-греч. λίθος - "камень") — остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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