Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы

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Мы привыкли думать, что кошки "разговаривают" с нами через мяуканье, мурлыканье или движение хвоста. Но их настоящий язык куда тоньше — и буквально витает в воздухе. Он — в запахах.

Фото: Wikipedia by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бенгальская кошка

Бактерии как средство общения

Свои "сообщения" кошки оставляют через анальные железы. Это не просто метки — это целый химический код, в создании которого участвуют… бактерии! Команда фелинологов из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснила, что микробиом этих желез играет ключевую роль в социальной коммуникации пушистых.

Кошачий микробиом: персональный отпечаток

В исследовании участвовали 23 домашних кота, которых владельцы привели на плановые процедуры в ветклинику. Ученые обнаружили пять доминирующих родов бактерий: Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus. Однако у каждой кошки микробиом был уникальным.

Возраст и вес влияли на этот состав: у пожилых и у страдающих ожирением кошек микрофлора заметно отличалась. Хотя выборка пока невелика, фелинологи уверены — это только верхушка айсберга.

Чем пахнет кошачья жизнь

Запахи, которые кошки используют для общения, состоят из летучих органических соединений — альдегидов, спиртов, эфиров и кетонов. Те же вещества участвуют, к примеру, в процессах кетогенной диеты у человека. Для нас они могут быть почти неуловимы, а вот в мире кошек — это полноценная социальная сеть.

Что дальше

Исследователи планируют расширить проект: привлечь больше домашних кошек и даже понаблюдать за дикими сородичами. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге расшифровки "кошачьего языка", который раньше был доступен только им.

Уточнения

Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

