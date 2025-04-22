Необычный способ уменьшить боль у стоматолога — и это не обезболивающее

Вы боитесь идти к стоматологу? Возможно, вам стоит просто… выбрать врача-женщину. И это не шутка — эффект подтверждён научно. Женский пол, по мнению учёных, способен ослаблять боль не хуже, чем анестезия.

Фото: commons.wikimedia.org by Eric A. Clement, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматологи

Три эксперимента, три доказательства

Исследователи из разных стран провели серию необычных экспериментов. Одна из ключевых работ принадлежит учёным из Лундского университета в Швеции. Они выбрали добровольцев и направляли короткие лазерные импульсы им в стопу. Результат? У тех, кто имел дело с женщинами-врачами, болевой порог оказался значительно выше.

Электрошок, который "приятнее" в присутствии женщин

В другом исследовании участники держали кнопку, через которую проходил слабый электрический ток. Им нужно было отпустить её, как только боль становилась невыносимой. Удивительно, но при присутствии женщин-экзаменаторов добровольцы выдерживали дольше. Причём эффект проявлялся не только у мужчин, но и у женщин.

После операции легче, если рядом женщина

Третий эксперимент охватил 245 пациентов, недавно перенёсших хирургическое вмешательство. Их просто спрашивали: как вы себя чувствуете? Те, кого расспрашивали женщины, жаловались значительно реже. И это снова подтвердило теорию: женское присутствие действительно влияет на восприятие боли.

Почему так происходит

Учёные пока не дают точного объяснения. Возможно, срабатывает сочетание эмпатии, невербальных сигналов и голосового тембра. Но вывод ясен: женщина-врач — это не только про заботу, но и про уменьшение боли.

И это не единственное их суперспособность

Авторы исследований добавляют: женщины часто демонстрируют невероятные качества. То они становятся лидерами среди викингов, то чудом выживают после того, как поезд проезжает прямо над ними. И в медицине они тоже творят маленькие чудеса — без всяких шприцов.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

