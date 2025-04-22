Необычный способ уменьшить боль у стоматолога — и это не обезболивающее

Вы боитесь идти к стоматологу? Возможно, вам стоит просто… выбрать врача-женщину. И это не шутка — эффект подтверждён научно. Женский пол, по мнению учёных, способен ослаблять боль не хуже, чем анестезия.
Исследователи из разных стран провели серию необычных экспериментов. Одна из ключевых работ принадлежит учёным из Лундского университета в Швеции. Они выбрали добровольцев и направляли короткие лазерные импульсы им в стопу. Результат? У тех, кто имел дело с женщинами-врачами, болевой порог оказался значительно выше.
В другом исследовании участники держали кнопку, через которую проходил слабый электрический ток. Им нужно было отпустить её, как только боль становилась невыносимой. Удивительно, но при присутствии женщин-экзаменаторов добровольцы выдерживали дольше. Причём эффект проявлялся не только у мужчин, но и у женщин.
Третий эксперимент охватил 245 пациентов, недавно перенёсших хирургическое вмешательство. Их просто спрашивали: как вы себя чувствуете? Те, кого расспрашивали женщины, жаловались значительно реже. И это снова подтвердило теорию: женское присутствие действительно влияет на восприятие боли.
Учёные пока не дают точного объяснения. Возможно, срабатывает сочетание эмпатии, невербальных сигналов и голосового тембра. Но вывод ясен: женщина-врач — это не только про заботу, но и про уменьшение боли.
Авторы исследований добавляют: женщины часто демонстрируют невероятные качества. То они становятся лидерами среди викингов, то чудом выживают после того, как поезд проезжает прямо над ними. И в медицине они тоже творят маленькие чудеса — без всяких шприцов.
Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
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