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Сенсация под толщей воды: что скрывают сферулы с океанского дна

2:32
Наука

Что, если бы вам сказали, что на дне Тихого океана нашли возможные фрагменты инопланетного корабля? Именно так утверждал известный гарвардский физик Ави Леб, и его заявление моментально вызвало ажиотаж. Но чем всё закончилось?

сферулы со дна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Rick Hankinson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
сферулы со дна

С чего всё началось

Несколько месяцев назад научное сообщество взбудоражила находка: крошечные сферулы, поднятые со дна океана. Внешне — ничего особенного. Но Леб заявил, что эти частицы обладают уникальным составом, который не встречается на Земле. Более того, он предположил, что это может быть обломок внеземного происхождения — возможно, даже от инопланетного космического корабля.

"Высокое содержание бериллия, лантана и урана говорит о космических лучах и межзвездных путешествиях. Химический состав этих сфер никогда ранее не наблюдался", — настаивал Леб.

Альтернатива — угольная зола

Однако, у других ученых на этот счет было свое мнение.

Исследователи провели независимый анализ и пришли к выводу: сферулы напоминают обычную угольную золу — побочный продукт промышленной деятельности. Метеоритное происхождение?

Что показал анализ

Они утверждают, что:

В подобных образцах действительно фиксируется повышенное содержание никеля, бериллия и урана.
Такие данные соответствуют загрязнению от известных промышленных источников.
В районе находки нет никаких признаков того, что там могли быть метеориты или инопланетные объекты.

Леб продолжает настаивать

Тем не менее, Леб не сдается. Он настаивает, что:

  • В его сферу попало в сотни раз больше бериллия, чем в земных породах.
  • Угольной минерализации в регионе быть не должно.
  • А железа в образцах значительно больше, чем в типичной золе.

Мнения разделились

И хотя каждый его аргумент встречает научное опровержение, Леб по-прежнему стоит на своём. В отличие от псевдоуфологов, регулярно приносящих "мумии инопланетян" в мексиканский Конгресс, он по-прежнему профессор Гарварда. Это добавляет вес его словам — пусть даже и спорным.

Так были ли пришельцы

Пока одни восхищаются смелостью гипотезы Леба, другие убеждены: всё это — пыль с индустриального прошлого. Загадка сфер с океанского дна, похоже, разгадана. Или нет?

Уточнения

Сфероли́т (от греч. σφαῖρα - сфера и греч. λίθος - камень) — сложный минеральный агрегат округлой формы, состоящий из тонких игольчатых кристаллов и встречающийся в природе в виде шариков радиально-лучистого строения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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