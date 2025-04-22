Сенсация под толщей воды: что скрывают сферулы с океанского дна

Что, если бы вам сказали, что на дне Тихого океана нашли возможные фрагменты инопланетного корабля? Именно так утверждал известный гарвардский физик Ави Леб, и его заявление моментально вызвало ажиотаж. Но чем всё закончилось?
Несколько месяцев назад научное сообщество взбудоражила находка: крошечные сферулы, поднятые со дна океана. Внешне — ничего особенного. Но Леб заявил, что эти частицы обладают уникальным составом, который не встречается на Земле. Более того, он предположил, что это может быть обломок внеземного происхождения — возможно, даже от инопланетного космического корабля.
"Высокое содержание бериллия, лантана и урана говорит о космических лучах и межзвездных путешествиях. Химический состав этих сфер никогда ранее не наблюдался", — настаивал Леб.
Однако, у других ученых на этот счет было свое мнение.
Исследователи провели независимый анализ и пришли к выводу: сферулы напоминают обычную угольную золу — побочный продукт промышленной деятельности. Метеоритное происхождение?
Они утверждают, что:
В подобных образцах действительно фиксируется повышенное содержание никеля, бериллия и урана.
Такие данные соответствуют загрязнению от известных промышленных источников.
В районе находки нет никаких признаков того, что там могли быть метеориты или инопланетные объекты.
Тем не менее, Леб не сдается. Он настаивает, что:
И хотя каждый его аргумент встречает научное опровержение, Леб по-прежнему стоит на своём. В отличие от псевдоуфологов, регулярно приносящих "мумии инопланетян" в мексиканский Конгресс, он по-прежнему профессор Гарварда. Это добавляет вес его словам — пусть даже и спорным.
Пока одни восхищаются смелостью гипотезы Леба, другие убеждены: всё это — пыль с индустриального прошлого. Загадка сфер с океанского дна, похоже, разгадана. Или нет?
Сфероли́т (от греч. σφαῖρα - сфера и греч. λίθος - камень) — сложный минеральный агрегат округлой формы, состоящий из тонких игольчатых кристаллов и встречающийся в природе в виде шариков радиально-лучистого строения.
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