Молча целый день: что происходит с вашим голосом и мозгом

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Вам тоже кажется, что можно прожить день, а то и два, почти не произнеся ни слова? Особенно когда работа удалённая, а общение с друзьями — исключительно в мессенджерах. Всё чаще шутят, что новое поколение боится звонков и голосовых сообщений. Но за безобидным молчанием могут скрываться довольно неприятные последствия.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек в лесу

Голос — это тоже мышца

Патофизиолог Сергей Степанов из Государственного университета просвещения объясняет: голосовые связки — это такие же мышцы, как, например, мышцы рук. А значит, они нуждаются в тренировке. Именно поэтому вокалисты, даже на пике карьеры, каждый день делают распевки. Это своего рода фитнес для голоса — зарядка, которая помогает ему быть сильным, звонким и выразительным.

Если же вы перестаёте регулярно разговаривать, голос начинает терять силу: он становится тише, тембр — беднее, а громкость — слабее. Причём это касается не только певцов. Даже в обычной жизни без живой речи наш голос постепенно "угасает".

Что происходит в мозге, когда вы молчите

Но самое интересное — не это. Оказывается, от длительного молчания страдает и мозг. Точнее, та его часть, что отвечает за речь. Учёные установили, что при отсутствии разговоров нейроны теряют связи, и способность контролировать голос ослабевает.

"Данные нейроны будут терять связи, и, соответственно, человек не сможет так же качественно владеть своим голосом, как раньше", — предупреждает Сергей Степанов.

К счастью, как только вы начнёте снова активно общаться, нейронные связи начнут восстанавливаться, а голос — возвращаться к прежним характеристикам.

Когда молчание действительно нужно

Однако не всегда молчание — это плохо. Иногда оно даже необходимо. Например:

После концерта, если вы сорвали голос, активно подпевая.

Если вы преподаватель, ведущий или просто много говорите на работе — связкам тоже нужен отдых.

Во время простуды и ларингита, когда воспалены голосовые связки.

В таких ситуациях врачи рекомендуют не разговаривать без необходимости — это позволит голосу быстрее восстановиться.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

