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Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос

2:01
Наука

В открытом космосе нет воздуха, нет звуков — и, как выясняется, иногда нет ногтей. Странно? Но для астронавтов это не редкость: после выхода за пределы станции они сталкиваются с болезненными последствиями, особенно на руках. Причина — вовсе не холод и не космические лучи, а перчатки скафандра.

Космонавты
Фото: Роскосмос by Олег Кононенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космонавты

Давление не на шутку

"Перчатки под давлением ограничивают движения и создают точки давления во время выполнения задач, что иногда приводит к боли, мышечной усталости, ссадинам, а иногда и к более серьёзным травмам, как онихолизис", — так описывают ситуацию исследователи.

Онихолизис — это отслоение ногтя от ногтевого ложа. И он регулярно фиксируется у космонавтов, даже если их миссия прошла успешно.

Оказывается, дело в перепадах давления: внутри станции оно приближено к земному, а за пределами его почти нет. Скафандр защищает астронавта, создавая нужную среду, но в процессе сильно сдавливает кисти — особенно в области суставов. Если они широкие, риск возрастает: давление может блокировать кровоток, повреждая ткани.

Перчатки как причина

Самый долгий выход в космос продолжался почти 9 часов. Всё это время руки под давлением, что значительно увеличивает риск травм. Исследования подтвердили: травмы кистей фиксируются регулярно, вне зависимости от модели скафандра.

Тем не менее, в новых моделях перчаток серии 4000 и в российских Orlan такие случаи происходят реже. Причина — улучшенный дизайн и больше пространства для суставов.

Что дальше

Даже индивидуальная подгонка перчаток не решает проблему полностью. Учёные считают, что ключ к решению — в пересмотре конструкции именно в зоне пястно-фаланговых суставов. Возможно, в будущем космос перестанет быть таким болезненным — хотя бы для рук.

Уточнения

Скафа́ндр (от др.-греч. σκάφος "лодка" и ἀνήρ (Р.п. ἀνδρός) "мужчина, человек") — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции человека (или животного) от внешней среды.

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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