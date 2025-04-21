Тайны острова Энваитенет: камни здесь исчезают, а лес не пускает чужаков

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В Кении на крошечном острове Энваитенет, название которого переводится как "безвозвратный", происходят порой жуткие вещи.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Остров

Не шутка! По ночам там слышны жуткие звуки, которые, как объяснили геологи, идут из недр — из подземных пустот и газовых выходов. Вот так, не из ада, а из-под земли!

Растительность на острове — просто фантастическая: ярко-зеленая, насыщенная, словно её поливали минералами и солнцем. Минеральный состав почвы и густой туман, который часто там встает, делают зелень особенно насыщенной.

Камни — гладкие, будто их полировали, и местные все клянутся, что иногда они "то появляются, то исчезают". А лес — такой, что если не нравишься — не пройдешь, как в Лихолесье у Толкина. Ветки переплелись так, что пройти невозможно, и будто лес охраняет свои тайны.

Животных тут почти нет — только змеи. Птиц практически не видно, так что приходится ждать прилета залетных пернатых, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Ке́ния (суахили и англ. Kenya [ˈkɛnjə]), официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. Входит в Содружество наций.



